Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vì sao FIFA vẫn im lặng về hình phạt với Malaysia?

  • Thứ bảy, 1/11/2025 05:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

FIFA chưa công bố phán quyết cuối cùng trong vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ của ĐTQG nước này làm giả hồ sơ nhập tịch.

FIFA cáo buộc FAM và 7 cầu thủ làm giả giấy tờ chứng minh tổ tiên để được khoác áo đội tuyển Malaysia.

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA dự kiến công bố phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 10 (hai ngày 30 và 31/10). Theo Stadium Astro, Ủy ban kháng cáo của FIFA tiến hành phiên điều trần tại Miami (Mỹ) vào hôm 31/10, liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vài giờ sau khi phiên điều trần khép lại. Song, cho đến nay, FIFA vẫn im lặng. Điều này khiến công chúng và truyền thông Đông Nam Á tỏ ra khó hiểu.

Theo Strait Times, FIFA tỏ ra thận trọng trong vụ việc này, và đang tuân thủ quy trình pháp lý nghiêm ngặt để đảm bảo tính công bằng. Thậm chí, thời gian xử lý các kháng cáo có thể kéo dài hơn, với nguy cơ đến hết vòng loại Asian Cup 2027 (kết thúc 10/6/2026).

FAM nộp đơn kháng cáo ngày 22/9 (sớm hơn hạn chót), cho rằng đây là "lỗi hành chính" và các cầu thủ là "công dân Malaysia hợp pháp". Họ yêu cầu hướng hình phạt vào cá nhân giả mạo tài liệu thay vì toàn bộ tổ chức, và không tranh cãi tính xác thực của tài liệu FIFA.

FIFA anh 1

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang nỗ lực đảo ngược tình thế.

Điều này khiến vụ việc có thể phức tạp hơn dự kiến. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ tuân thủ đúng trình ngay sau khi Malaysia hoàn tất việc kháng cáo ở FIFA.

Thông báo của AFC có đoạn viết: “Dù đó là phán quyết của FIFA hay của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), chúng tôi đều coi đó là phán quyết cuối cùng. Mọi thứ phụ thuộc vào FAM".

Theo quy trình, sau khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC xem xét, và LĐBĐ châu Á sẽ hành động tương ứng theo quyết định của FIFA.

Nếu FAM không hài lòng với phán quyết cuối cùng từ FIFA, họ có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) – cơ quan cuối cùng. Khi đó, AFC thậm chí có thể chỉ hành động sau phán quyết cuối cùng từ CAS, thường mất thêm 3-6 tháng.

Hàng công Real đáng sợ nhất châu Âu hiện tại

Real Madrid đang là đội dẫn đầu về chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

FIFA FIFA Malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý