Hàng công Real đáng sợ nhất châu Âu hiện tại

Theo thống kê từ Whoscored, trong mùa giải hiện tại của bóng đá châu Âu, Real Madrid đang dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng khi tạo ra tới 24,25 xG – cao nhất trong số các đội bóng thuộc top 5 giải đấu.
Dù không phải đội bóng ghi nhiều bàn nhất, nhưng chỉ số xG cao chót vót của Real Madrid phản ánh rõ nét sức mạnh tấn công và khả năng phối hợp vượt trội của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, vượt qua cả những đối thủ nặng ký như Bayern Munich, Barcelona.
Điều này cũng khẳng định rằng, HLV Xabi Alonso đang làm tốt thế nào trong việc xây dựng lối chơi ở Real Madrid, giúp họ sở hữu hàng công đáng sợ ở châu Âu trong mùa giải năm nay.
Bayern Munich xếp thứ hai với 23,88 xG. Họ vừa trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) đạt được kỳ tích thắng liên tiếp 14 trận ngay từ đầu mùa giải.
Trong chuỗi 14 trận thắng liên tiếp kể trên, Bayern có thống kê ấn tượng khi ghi tới 51 bàn và chỉ 10 lần để thủng lưới.
Barcelona đứng thứ 3 với 23,74 xG. Bất chấp việc trải qua khởi đầu mùa giải thiếu ổn định và dính nhiều chấn thương, đội bóng của HLV Flick vẫn cho thấy họ là tập thể có lối chơi tấn công cuốn hút.
Bất ngờ nhất trong danh sách này là AS Monaco. Đội bóng xứ Công quốc đứng thứ 4 với chỉ số xG lên tới 23,38. Sự xuất hiện của Ansu Fati là một trong những nguyên nhân giúp hàng công Monaco thăng hoa đến vậy. Thần đồng một thời của lò La Masia đã ghi tới 6 bàn chỉ trong 9 trận đầu mùa.
Inter Milan đứng thứ 4 với chỉ số xG ở mốc 22,24. Dù chịu nhiều nghi ngờ dưới thời tân HLV Chivu, Inter Milan vẫn đang có khởi đầu ổn mùa này, ít nhất ở khía cạnh tạo ra các cơ hội và dứt điểm.
