Hàng công Real đáng sợ nhất châu Âu hiện tại

Theo thống kê từ Whoscored, trong mùa giải hiện tại của bóng đá châu Âu, Real Madrid đang dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng khi tạo ra tới 24,25 xG – cao nhất trong số các đội bóng thuộc top 5 giải đấu.