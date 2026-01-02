Roberto Carlos lên tiếng

Huyền thoại bóng đá Brazil, Roberto Carlos, mới đây lên tiếng trấn an người hâm mộ sau khi thông tin về tình trạng sức khỏe của ông lan truyền rộng rãi trên truyền thông.

Carlos lên tiếng về bệnh tình.

Theo chia sẻ của Carlos trên trang Instagram cá nhân, ông cho biết ca phẫu thuật mang tính phòng ngừa và được lên kế hoạch từ trước cùng đội ngũ y tế.

“Tôi muốn làm rõ những thông tin đang lan truyền gần đây. Tôi vừa trải qua một thủ thuật y tế phòng ngừa, được chuẩn bị kỹ lưỡng với các bác sĩ. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và tôi hoàn toàn ổn. Tôi không hề bị đau tim”, Carlos viết.

Trước đó, truyền thông Brazil đưa tin cựu hậu vệ trái huyền thoại phải nhập viện khẩn cấp trong thời gian nghỉ dưỡng cùng vợ và một người con tại quê nhà. Các bác sĩ phát hiện một số vấn đề liên quan đến tim mạch và quyết định tiến hành can thiệp ngay nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của ông.

Thông tin này nhanh chóng gây lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ, nhất là trong bối cảnh Roberto Carlos vừa trải qua lịch trình hoạt động khá dày đặc.

Sức khỏe Carlos có tiến triển tốt.

Trong thông báo của mình, Carlos khẳng định quá trình hồi phục đang diễn ra rất tích cực. Ông cho biết thân đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất và sẽ sớm quay trở lại với các hoạt động chuyên môn cũng như đời sống cá nhân.

Cựu danh thủ người Brazil cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ bác sĩ trực tiếp điều trị, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những lời hỏi thăm, động viên từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Carlos được xem là một trong những hậu vệ trái vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Ông gắn bó với Real Madrid suốt 11 năm, ra sân tổng cộng 527 trận, giành 4 chức vô địch La Liga và 3 danh hiệu Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Carlos là trụ cột trong hành trình vô địch World Cup 2002 của Brazil và từng đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng cùng năm.

