Tuyển thủ Indonesia rực sáng ở Serie A

Emil Audero có ngày thi đấu đáng nhớ, góp công lớn giúp Cremonese bất ngờ hạ Genoa 2-0 trên sân khách thuộc vòng 9 Serie A hôm 30/10.

Emil Audero có màn trình diễn ấn tượng giúp Cremonese giành 3 điểm.

Thủ thành 28 tuổi tái xuất ngoạn mục sau chấn thương và giữ sạch lưới trọn vẹn 90 phút, góp công lớn vào chiến thắng thuyết phục của đội nhà tại Serie A.

Trang đánh giá FotMob chấm anh 8,0 điểm – cao nhất trận. Đây là trận thứ 5 liên tiếp Audero không phải vào lưới nhặt bóng (tính cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia).

Bàn thua gần nhất ngôi sao người Indonesia phải nhận đến từ ngày 29/8, ở trận đấu trước Sassuolo. Kể từ đó, anh cùng Cremonese - đội bóng vừa thăng hạng Serie A mùa này - tạo nên hiện tượng ngay đầu mùa giải.

Điều đáng nói, Cremonese lập tức gặp khó khi vắng Audero. Họ trải qua 4 trận liên tiếp không giữ sạch lưới và chỉ thu về 2 điểm. Sự hiện diện trở lại của Audero mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ Cremonese.

Trước đó, Audero dính chấn thương và không kịp hồi phục cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhiều người hâm mộ Indonesia cho rằng nếu có Audero trong khung gỗ, đội bóng xứ vạn đảo đã không bị loại cay đắng đến vậy ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Audero sinh năm 1997 tại Mataram (Indonesia), nhưng chuyển tới Italy từ nhỏ và trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Juventus. Anh từng khoác áo Sampdoria, Inter Milan.

Trong khi đó, ở vòng 9 Serie A, trung vệ khác của tuyển Indonesia, Jay Idzes, cũng để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 2-1 của Sassuolo trước Cagliari. Cầu thủ người Indonesia thi đấu trọn 90 phút và là một trong những ngôi sao nổi bật nhất Sassuolo.