Fan nu cho xin chu ky Tien Linh hinh anh

Fan nữ chờ xin chữ ký Tiến Linh

18:59 26/10/2025 18:59 26/10/2025 Thể thao 2.2K

Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.

Messi danh dau ghi ban hinh anh

Messi đánh đầu ghi bàn

08:26 25/10/2025 08:26 25/10/2025 Thể thao 12.8K

Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.

Cu bat nhay 'trieu view' cua Sesko nam 14 tuoi hinh anh

Cú bật nhảy 'triệu view' của Sesko năm 14 tuổi

07:01 25/10/2025 07:01 25/10/2025 Thể thao 3.6K

Benjamin Sesko mới xác nhận anh là nhân vật trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 14 tuổi bật nhảy phi thường để lấy quả bóng bị mắc kẹt trên bảng rổ.

Can canh cac cau thu Da Nang 'doc phao' hinh anh

Cận cảnh các cầu thủ Đà Nẵng 'đọc phao'

21:33 20/10/2025 21:33 20/10/2025 Thể thao 4.0K

Ở những phút cuối trận làm khách trước Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2025/26 tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Đà Nẵng chuyền tay nhau một mẩu giấy nhỏ được cho là ghi chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.

Pha bong lau ca cua Depay hinh anh

Pha bóng láu cá của Depay

08:26 19/10/2025 08:26 19/10/2025 Thể thao 4.9K

Sáng 19/10, Memphis Depay có tình huống đáp trả đối thủ gây sốt trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước Atletico Mineiro ở vòng 29 giải VĐQG Brazil.

Harry Kewell dong vien Do Hoang Hen hinh anh

Harry Kewell động viên Đỗ Hoàng Hên

19:50 18/10/2025 19:50 18/10/2025 Thể thao 2.7K

HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.

Mbeumo nhay nhot, ca hat gay bao mang hinh anh

Mbeumo nhảy nhót, ca hát gây bão mạng

12:08 16/10/2025 12:08 16/10/2025 Thể thao 8.5K

Bryan Mbeumo khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hát hò, nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ MU. Khoảnh khắc khiến fan thích thú nhưng cũng lo ngại Roy Keane sẽ nổi đóa.

Khoanh khac buon cua Ronaldo hinh anh

Khoảnh khắc buồn của Ronaldo

19:05 15/10/2025 19:05 15/10/2025 Thể thao 24.0K

Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.

Cu danh got thien tai cua Messi hinh anh

Cú đánh gót thiên tài của Messi

09:39 15/10/2025 09:39 15/10/2025 Thể thao 18.1K

Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.

