Onana tạo kỳ tích tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ở vòng 11 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cuối tuần qua, André Onana viết nên trang sử mới trong trận hoà 0-0 giữa Galatasaray và Trabzonspor.

Thủ môn André Onana tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Süper Lig) với màn trình diễn xuất thần.

Onana trở thành thủ môn Trabzonspor đầu tiên sau hơn 9 năm, giữ sạch lưới trên sân Ali Sami Yen – thánh địa của Galatasaray – tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, ngôi sao người Cameroon, đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Manchester United, cũng là thủ môn đầu tiên sau 9 tháng, ngăn cản hàng công của Galatasaray ghi bàn ở Süper Lig.

Trước đó, lần gần nhất Galatasaray không ghi bàn ở giải quốc nội rơi vào tháng 2. Với sức mạnh gần như vuợt trội các đối thủ trong nước, Galatasaray hiếm khi tịt ngòi trong vài mùa qua. Song, khi chạm trán Onana, hàng công của đội đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải "Bức Tường" thành thực thụ, giúp đội nhà Trabzonspor giành 1 điểm quý giá.

Không chỉ một, mà ba lần Onana từ chối tiền đạo Victor Osimhen – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Süper Lig – trong những cơ hội ăn bàn mười mươi. Pha cứu thua ở phút bù giờ cuối cùng, khi anh bay người đẩy cú sút cận thành của Osimhen, khiến hơn 50.000 CĐV Galatasaray chết lặng và mang về danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho thủ môn 29 tuổi.

Chỉ vài tháng trước, Onana còn bị chỉ trích nặng nề tại Manchester United vì những sai lầm. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã lột xác hoàn toàn. Onana có 5 trận giữ sạch lưới trong 9 lần ra sân cho Trabzonspor, đạt tỷ lệ cứu thua lên tới 82.4% (trung bình 3,8 lần/trận), cao nhất nếu tính trong top 10 giải hàng đầu châu Âu 2025/26.

Với 1 điểm kiếm được, Trabzonspor hiện đứng thứ 3 trên BXH Süper Lig, chỉ cách đội dẫn đầu Galatasaray 5 điểm. Còn Galatasaray, dù vẫn dẫn đầu, đã bị chặn đứng chuỗi ghi bàn trên sân nhà kéo dài 9 tháng.