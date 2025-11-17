Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma nổi giận

  • Thứ hai, 17/11/2025 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ môn Gianluigi Donnarumma không hài lòng khi tuyển Italy thi đấu bạc nhược trong trận thua 1-4 trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 17/11.

Phát biểu sau trận, Donnarumma tỏ ra thất vọng: “Chúng tôi đã ngừng chơi bóng trong hiệp hai. Đó là điều không thể chấp nhận. Bạn có thể thủng lưới một bàn, nhưng không thể sụp đổ hoàn toàn như vậy".

Đội trưởng của "Azzurri" cho rằng vấn đề lớn nhất là tinh thần thi đấu: “Chúng tôi hoàn toàn mất tự tin và kiểm soát trận đấu. Điều đó không được phép xảy ra ở cấp độ này".

Italy có hiệp một ấn tượng khi Francesco Esposito mở tỷ số ngay phút 11. Sau bàn thắng, đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso thi đấu chủ động và lấn lướt Na Uy. Tuy nhiên, diễn biến thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ.

Na Uy tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ Italy để ghi liền 4 bàn nhờ công Antonio Nusa, Erling Haaland (cú đúp) và Jorgen Strand Larsen. Kết quả này giúp Na Uy giành vé trực tiếp dự World Cup sau 27 năm chờ đợi, còn Italy phải tranh vé thông qua loạt trận play-off.

Ngoài những chỉ trích của Donnarumma, HLV Gattuso và tiền vệ Manuel Locatelli đều dùng từ “mong manh” để mô tả tâm lý đội tuyển Italy hiện tại. "Chúng tôi cố gắng ghi bàn thứ hai, nhưng lại tỏ ra yếu đuối và mong manh. Lẽ ra cả đội phải làm tốt hơn", Locatelli cho biết.

Ngày 20/11, Italy sẽ biết đối thủ ở vòng play-off. Trận bán kết play-off diễn ra ngày 26/3, còn trận chung kết tổ chức vào ngày 31/3.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Duy Luân

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

