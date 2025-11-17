Thủ môn Gianluigi Donnarumma không hài lòng khi tuyển Italy thi đấu bạc nhược trong trận thua 1-4 trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 17/11.

Donnarumma nổi giận sau trận thua Na Uy.

Phát biểu sau trận, Donnarumma tỏ ra thất vọng: “Chúng tôi đã ngừng chơi bóng trong hiệp hai. Đó là điều không thể chấp nhận. Bạn có thể thủng lưới một bàn, nhưng không thể sụp đổ hoàn toàn như vậy".

Đội trưởng của "Azzurri" cho rằng vấn đề lớn nhất là tinh thần thi đấu: “Chúng tôi hoàn toàn mất tự tin và kiểm soát trận đấu. Điều đó không được phép xảy ra ở cấp độ này".

Italy có hiệp một ấn tượng khi Francesco Esposito mở tỷ số ngay phút 11. Sau bàn thắng, đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso thi đấu chủ động và lấn lướt Na Uy. Tuy nhiên, diễn biến thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ.

Na Uy tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ Italy để ghi liền 4 bàn nhờ công Antonio Nusa, Erling Haaland (cú đúp) và Jorgen Strand Larsen. Kết quả này giúp Na Uy giành vé trực tiếp dự World Cup sau 27 năm chờ đợi, còn Italy phải tranh vé thông qua loạt trận play-off.

Ngoài những chỉ trích của Donnarumma, HLV Gattuso và tiền vệ Manuel Locatelli đều dùng từ “mong manh” để mô tả tâm lý đội tuyển Italy hiện tại. "Chúng tôi cố gắng ghi bàn thứ hai, nhưng lại tỏ ra yếu đuối và mong manh. Lẽ ra cả đội phải làm tốt hơn", Locatelli cho biết.

Ngày 20/11, Italy sẽ biết đối thủ ở vòng play-off. Trận bán kết play-off diễn ra ngày 26/3, còn trận chung kết tổ chức vào ngày 31/3.

