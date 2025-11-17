Kane vượt mặt Pele

Rạng sáng 17/11, tiền đạo sinh năm 1993 lập cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Albania 2-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Kane có phong độ thăng hoa.

Với 2 lần xé lưới chủ nhà Albania, Harry Kane vượt qua huyền thoại được mệnh danh là "Vua bóng đá" về thành tích ghi bàn ở vòng loại World Cup (78 so với 77).

Dù phải cần tới trận thứ 112 ở cấp độ ĐTQG để đạt thành tích này, nhiều hơn so với 92 trận của Pele, điều đó không làm giảm giá trị những con số phi thường mà Kane tạo ra.

Theo Opta, kể từ vòng loại Euro 2020 diễn ra vào năm 2019 đến nay, Kane đã ghi tổng cộng 40 bàn ở vòng loại các giải đấu lớn (World Cup/Euro), con số nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới, bỏ xa cả Cristiano Ronaldo (32 bàn).

Màn trình diễn của Kane giúp tuyển Anh kết thúc vòng loại World Cup với 8 chiến thắng, ghi 22 bàn và không để thủng lưới. Ngoài ra, "Tam sư" còn thiết lập chuỗi 11 trận thắng ở mọi đấu trường, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Cựu đội trưởng Tottenham chia sẻ về cuộc đua Ballon d’Or và đối trọng lớn nhất hiện tại, Erling Haaland, chân sút ghi 19 bàn sau 15 trận cho Man City mùa này. Theo Kane, danh hiệu cá nhân chỉ đến khi vô địch những giải đấu lớn: "Dù ghi 100 bàn, nếu không vô địch Champions League hay World Cup, tôi cũng khó giành Quả bóng vàng".

Về thể trạng, Kane khẳng định anh đang sung mãn hơn nhiều so với Euro 2024, giải đấu bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng. Điều đó khiến người hâm mộ "Tam sư" kỳ vọng Kane có thể đạt điểm rơi phong độ tốt vào mùa hè năm sau.