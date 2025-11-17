Phản ứng của Ronaldo khi đồng đội thắng 9-1

Tiền đạo 40 tuổi phấn khích sau khi Bồ Đào Nha có vé dự World Cup 2026.

Ronaldo phấn khích khi được dự World Cup.

"Chúng ta đã giành vé dự World Cup. Hãy tiến lên với tất cả những gì mình có. Cố lên nào", Cristiano Ronaldo đăng bức hình bản thân đang ăn mừng bàn thắng, đi kèm khoảnh khắc toàn đội Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng 9-1 trước Armenia ở lượt cuối vòng loại khu vực châu Âu. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, "Seleccao" ghi 9 bàn trong một trận đấu, sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Luxembourg vào năm 2023 ở vòng loại Euro.

Trên sân Dragao, Bồ Đào Nha nhấn chìm Armenia để giữ ngôi đầu bảng F trước sự cạnh tranh của Hungary. Đại diện bán đảo Iberia dự kỳ World Cup thứ 7 liên tiếp. Với cá nhân Ronaldo, đây là lần thứ 6 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp, anh được góp mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới cấp tuyển.

Dù vậy, với tấm thẻ đỏ ở trận gặp Ireland, việc CR7 có được ra sân ở 2 trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 hay không, vẫn phụ thuộc vào quyết định từ FIFA.

Trước đó, Ronaldo đã được phép rời tuyển để trở về nhà nghỉ ngơi, sau khi bị treo giò ở trận gặp Armenia. Tiền đạo 40 tuổi sẽ sớm trở lại hội quân cùng Al Nassr để tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch Saudi Pro League bằng màn so tài với Al Khaleej vào rạng sáng 24/11.