Bồ Đào Nha 9-1 Armenia: 'Seleccao' thăng hoa khi vắng Ronaldo

Đêm 27/11, Bồ Đào Nha ghi 9 bàn để trở thành đội tuyển thứ 31 góp mặt ở World Cup 2026.

Tỷ số: Bồ Đào Nha 9-1 Armenia Cầu thủ ghi bàn: Renato Veiga (7'), Eduard Spertsyan (17'), Goncalo Ramos (28'), Joao Neves (30', 42', 81'), Bruno Fernandes (45+2', 52', 72'), Francisco Conceicao (90+2').

Dù thiếu vắng tiền đạo số một Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước đối thủ đứng hạng 104 thế giới. "Seleccao" trút 9 bàn vào lưới Armenia, 5 trong số đó ở hiệp một, qua đó giành vé đến thẳng World Cup 2026 theo suất dành cho đội đứng nhất bảng F vòng loại khu vực châu Âu.

Nếu không có biến cố lớn, Ronaldo sẽ được dự kỳ World Cup mà anh khẳng định là cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với tấm thẻ đỏ ở trận gặp Ireland, việc CR7 có được ra sân ở 2 trận mở màn vòng bảng giải đấu lớn nhất hành tinh vào hè năm sau hay không, vẫn phụ thuộc vào quyết định từ FIFA.

World Cup 2026 là giải đấu thứ 7 liên tiếp, Bồ Đào Nha góp mặt ở vòng bảng. Thành tích tốt nhất trong thế kỷ 21 của đại diện đến từ bán đảo Iberia vẫn chỉ là vị trí thứ 4 ở kỳ World Cup diễn ra trên đất Đức vào năm 2006.

Bồ Đào Nha thăng hoa trong ngày thiếu vắng đội trưởng Ronaldo.

Trên sân Dragao, Bồ Đào Nha dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 7 phút để đánh sập hàng thủ số đông của Armenia. Bruno Fernanes đá phạt khó chịu khiến thủ môn không thể bắt dính. Trung vệ Renato Veiga có mặt đúng lúc để đánh đầu mở tỷ số.

Dù đội khách có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 17, Bồ Đào Nha nhanh chóng dập tắt ý chí của đối thủ bằng 4 bàn thắng liên tiếp trong phần còn lại của hiệp một. Phút 28, Goncalo Ramos tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Serobyan để nâng tái lập thế dẫn bàn.

Phút 39 và 42, tiền vệ trẻ Joao Neves khiến CĐV chủ nhà ngất ngây với 2 pha làm bàn đẳng cấp từ ngoài vùng cấm. Đến phút bù giờ thứ 2, Bruno Fernandes đá penalty thành công, giúp Bồ Đào Nha bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 5-1.

Ngay đầu hiệp hai, Bruno tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống ban bật trung lộ ăn ý với Ramos, trước khi đặt lòng chuẩn xác, nâng tỷ số lên 6-1.

Sau khi có lợi thế an toàn, HLV Roberto Martinez tự tin thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự. Phút 71, chủ nhà được hưởng quả phạt đền thứ 2, sau tình huống Carlos Forbs bị đẩy ngã trong vùng cấm. Bruno tiếp tục được giao trọng trách và không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất hat-trick.

Không chịu kém cạnh người đàn anh sinh năm 1994, sao trẻ Joao Neves cũng lập hat-trick bằng pha dứt điểm cận thành sau nỗ lực làm tường của đồng đội ở phút 81.

Trước sự chống cự yếu ớt của Armenia, Conceicao ghi bàn ấn định tỷ số 9-1 cho chủ nhà bằng cú ra chân quyết đoán từ sát vạch 16,5 m.

Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha và Armenia.