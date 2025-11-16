Ronaldo đẩy FIFA vào thế kẹt, có thể phải thay luật

Tấm thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland hôm 14/11 tưởng như chỉ là một sự cố của Cristiano Ronaldo, nhưng hệ quả của nó đang tạo ra sức ép lên FIFA.

Ronaldo đẩy FIFA vào thế khó.

Theo quy định hiện hành, hành vi thúc khuỷu tay được xếp vào nhóm bạo lực, với án phạt dao động từ một đến ba trận tùy mức độ. Và bởi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu chỉ còn một trận, mọi lệnh cấm thi đấu còn lại sẽ tự động chuyển sang vòng chung kết. Điều này đồng nghĩa Ronaldo có nguy cơ lỡ trận ra quân tại World Cup 2026.

FIFA khó xử vì làm gì cũng kẹt

Trước nguy cơ ấy, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) lập tức hành động. Với sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch Pedro Proenca, FPF gửi khiếu nại lên FIFA, lập luận rằng Ronaldo chỉ nên bị treo giò một trận, tức trận cuối cùng gặp Armenia.

Lập luận của họ xoay quanh ba điểm: sức ép và sự thù địch từ phía Ireland, việc Ronaldo bị kéo người trước khi phản ứng, và lý lịch kỷ luật gần như hoàn hảo của CR7 trong hơn 226 trận khoác áo tuyển quốc gia. FPF muốn anh hoàn toàn sạch thẻ khi bước vào World Cup, và họ hiểu rằng bất kỳ án treo giò nào lớn hơn con số một đều có thể đẩy giải đấu lớn nhất hành tinh vào một làn sóng chỉ trích mới.

FIFA giờ rơi vào tình thế khó xử. Nếu tổ chức này chỉ phạt Ronaldo một trận, họ ngay lập tức đối mặt với cáo buộc thiên vị. Những cầu thủ từng mắc lỗi thúc cùi chỏ tương tự thường bị treo giò hai hoặc ba trận, và việc CR7 được nhẹ tay sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Hành động của Messi bị mang ra mổ xẻ.

Nhưng nếu phạt CR7 hai trận, như cách nhiều án lệ trước đây từng được áp dụng, FIFA chắc chắn sẽ bị cộng đồng fan Ronaldo cho rằng họ ưu ái Lionel Messi, nhất là khi cuộc cạnh tranh hình ảnh giữa hai siêu sao vẫn chưa bao giờ nguội.

Ngay lúc này, những tiếng nói có ảnh hưởng đã bắt đầu lên tiếng. Nhà báo Piers Morgan công bố đoạn video Messi từng va chạm và vung tay vào đối thủ tại MLS mà không bị phạt. "Khi Messi làm điều tương tự gần đây, chẳng có gì xảy ra cả", ông nói, mở ra một tranh luận nóng bỏng về sự công bằng trong hệ thống kỷ luật của FIFA.

Thời điểm tranh cãi càng trở nên nhạy cảm bởi FIFA vẫn chưa gột rửa hết các nghi vấn xung quanh Chủ tịch Gianni Infantino, đặc biệt khi tổ chức này bị cho là tìm mọi cách đưa Inter Miami dự FIFA Club World Cup 2025 dù đội bóng của Messi không đáp ứng đủ tiêu chí. Với bối cảnh ấy, bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ronaldo đều dễ bị quy kết là thiên vị Messi.

Có cách cứu tất cả

Vậy FIFA có lựa chọn nào để thoát khỏi vòng xoáy tranh cãi? Trên thực tế, vẫn có phương án dung hòa, vừa bảo toàn sự nghiêm minh của luật, vừa tránh đá văng Ronaldo khỏi trận mở màn World Cup. Giải pháp đó nằm ở việc chuyển án treo giò sang các trận giao hữu chính thức có cấp độ FIFA – loại trận đấu vốn được tính điểm xếp hạng, có tổ trọng tài FIFA, có quy chuẩn rõ ràng, và thường xuyên diễn ra trước các giải lớn.

Trong kịch bản này, Ronaldo vẫn bị treo giò – nghĩa là FIFA không nương tay hay phá luật. Nhưng thời điểm thi hành án lại không rơi vào World Cup, mà loạt giao hữu quốc tế thuộc lịch FIFA Days trước giải. CR7 vẫn vắng mặt, vẫn bị phạt, nhưng Bồ Đào Nha không mất anh ở trận đấu mở màn tại Mỹ. FIFA vừa tránh được cáo buộc thiên vị, vừa thoát khỏi những tranh luận so sánh với Messi, đồng thời giữ được tính toàn vẹn của kỳ World Cup trước mắt.

Nhà báo Piers Morgan đang tạo áp lực lên FIFA.

Giải pháp này, tưởng như "lách", nhưng thực ra lại là một điều chỉnh mang tính chiến lược cho bóng đá thế giới. Nó giúp củng cố giá trị các trận giao hữu chính thức, vốn thường bị coi là ít quan trọng. Một khi những trận đấu ấy trở thành nơi thi hành các án kỷ luật còn tồn đọng, chúng sẽ trở thành phần không thể tách rời trong hệ thống thi đấu quốc tế. Đối với FIFA, đây là cơ hội để nâng tầm những trận giao hữu, tạo ra tác động tích cực dài hạn cho hệ thống luật và điều hành.

Nhưng quan trọng hơn cả, đây là cách để các kỳ World Cup không mất đi những biểu tượng lớn chỉ vì các va chạm thiếu kiềm chế ở vòng loại. Thế giới bóng đá từng chứng kiến những ngôi sao phải bỏ lỡ trận mở màn hoặc cả vòng bảng chỉ vì kỷ luật từ trước giải. Điều này khiến người hâm mộ tiếc nuối và ban tổ chức thiệt hại đáng kể về sức hút. Với trường hợp Ronaldo, FIFA đang đứng trước cơ hội để thiết lập một nguyên tắc mới: giảm tối đa nguy cơ vắng mặt của các siêu sao tại sân chơi lớn nhất thế giới.

Ronaldo, vô tình hay không, đẩy FIFA vào tình huống phải suy nghĩ lại về cách áp dụng án kỷ luật qua các giai đoạn của mùa giải quốc tế. Và nếu họ thực sự chọn phương án chuyển án sang giao hữu, đó không chỉ là cách cứu Ronaldo mà còn là bước mở đường cho một thay đổi luật tinh tế, thích ứng hơn và có lợi cho cả người xem lẫn chính FIFA.

Trong thế giới bóng đá nơi lợi ích, hình ảnh và công bằng đan xen, đây có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất mà FIFA có thể đưa ra lúc này.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.