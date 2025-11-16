Bồ Đào Nha 'giải cứu' Ronaldo

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chuẩn bị hành động sau thẻ đỏ gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo ở trận thua 0-2 trước CH Ireland hôm 14/11.

Bồ Đào Nha kỳ vọng Ronaldo chỉ nhận án phạt tối thiểu. Ảnh: Reuters.

Theo luật, thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026 đồng nghĩa với việc CR7 chắc chắn bị treo giò ít nhất 1 trận. Tuy nhiên, khả năng anh phải nhận án phạt nặng hơn (lên đến 2-3 trận) vẫn có thể xảy ra.

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc (tức 15/11), FPF gấp rút chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, với mục tiêu giảm mức phạt dành cho Ronaldo xuống mức tối thiểu. Theo tờ A Bola, Chủ tịch FPF, Pedro Proenca, trực tiếp tham gia xử lý vụ việc. Ông nhấn mạnh đây chỉ là cách Ronaldo phản ứng trước sự khiêu khích từ đối thủ, không phải hành vi cố ý gây bạo lực.

Quyết định cuối cùng của Ủy ban Kỷ luật FIFA dự kiến được đưa ra sau khi vòng loại World Cup 2026 kết thúc, có thể rơi vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha lên tiếng bảo vệ Ronaldo: "Đó chỉ là phản ứng trước sự khiêu khích, điều diễn ra ngay từ đầu trận và cả trong buổi họp báo trước đó. Rõ ràng đây không phải hành động bạo lực. Án phạt nặng là quá bất công".

Theo Marca, đây là bài toán khó với FIFA, bởi Ronaldo vẫn là một tên tuổi lớn. Treo giò siêu sao người Bồ nhiều trận ở World Cup 2026 có thể khiến sức hút của giải giảm đi, nhất là khi đây gần như sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà cả Ronaldo và Leo Messi cùng góp mặt.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.