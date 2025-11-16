Sao trẻ Brazil sinh năm 2007 gây kinh ngạc

Rạng sáng 16/11, Estevao và Casemiro ghi bàn giúp Brazil đánh bại Senegal 2-0 ở trận giao hữu trên sân Emirates.

Brazil có màn trình diễn thuyết phục để chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của nhà vô địch châu Phi. Đây mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của "Selecao" trong 5 lần gần nhất đối đầu các đội bóng đến từ lục địa đen. Dù vậy, lối chơi của thầy trò HLV Carlo Ancelotti lần này mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Sau trận giao hữu gây thất vọng trước Nhật Bản, Brazil nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra sức ép mạnh mẽ ngay từ những phút đầu. Matheus Cunha là người sở hữu cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi bật cao đánh đầu trong vùng cấm, nhưng bóng lại đi vọt xà.

Nỗ lực của "Vũ công Samba" được đền đáp ở phút 28. Tài năng trẻ Estevao tiếp tục phong độ ấn tượng khi tung cú sút kỹ thuật vào góc xa, mở tỷ số.

Bàn thắng của Estevao khai thông bế tắc cho Brazil.

Cầu thủ sinh năm 2007 ghi bàn thắng thứ thứ 4 chỉ sau 5 lần ra sân ở cấp tuyển và làm ông thầy người Italy không khỏi kinh ngạc. Ông nói sau trận: "Thật bất ngờ khi Estevao lại đạt đến đẳng cấp này khi mới 18 tuổi. Cậu nhóc này dứt điểm tốt và có đôi chân tạo ra ma thuật. Ngoài ra, Estevao còn tập luyện rất chăm chỉ. Với Estevao, tương lai của bóng đá Brazil được đảm bảo".

Đến cuối hiệp một, Brazil nhân đôi cách biệt. Sau tình huống đá phạt của Rodrygo, Casemiro xử lý gọn gàng trong vùng cấm, trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Đây đã là bàn thứ 3 của lão tướng sinh năm 1992 trong 4 trận gần nhất ở mọi cấp độ.

Sang hiệp hai, Senegal có thời điểm gây sức ép đáng kể. Dù vậy, nỗ lực của đội tuyển châu Phi không mang lại bàn thắng. Thời gian còn lại chứng kiến trận đấu chậm lại rõ rệt, đặc trưng của một trận giao hữu khi cả hai đều chơi an toàn.