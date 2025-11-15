Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bức ảnh khiến bóng đá Brazil dậy sóng

  • Thứ bảy, 15/11/2025 18:01 (GMT+7)
Tiền đạo Vitor Roque của Palmeiras đang trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh vụ lùm xùm kỳ thị giới tính ở Braizl.

Roque phan biet anh 1

Bức ảnh khiến Roque bị chỉ trích dữ dội.

Theo truyền thông Brazil, Roque nguy cơ bị treo giò tới 10 trận bởi Tòa án Tư pháp Thể thao Tối cao Brazil (STJD). Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng trên mạng xã hội sau khi Palmeiras thắng Sao Paulo 3-2 tại giải VĐQG Brazil vào tháng trước.

Roque chia sẻ hình ảnh con hổ - biểu tượng cho biệt danh của anh, đang cắn vào cổ một con nai. Dù mang tính trêu chọc đối thủ, bài đăng lập tức gây phẫn nộ. Rắc rối nảy sinh vì từ "nai" trong tiếng Brazil cũng là tiếng lóng ám chỉ người đồng tính, thường được dùng như lời miệt thị nhắm vào CĐV Sao Paulo.

STJD coi đó là hành động mang sắc thái miệt thị liên quan tới cộng đồng LGBT tại Brazil, qua đó Roque bị gán cho hành vi phân biệt đối xử theo Điều 243-G của Bộ luật Tư pháp Thể thao, với mức phạt tối đa đến 10 trận.

Palmeiras lập tức vào cuộc, làm việc trực tiếp với Roque và nhấn mạnh rằng những nội dung như vậy không có chỗ trong bóng đá hiện đại. Cầu thủ 20 tuổi xóa bài đăng ngay sau đó, đồng thời thừa nhận mức độ nhạy cảm của vấn đề.

Anh chia sẻ: "Đó hoàn toàn không phải điều mọi người đang nghĩ. Tôi không hề có ý xúc phạm hay mang tính kỳ thị. Chỉ là một trò đùa tôi đăng mà không suy nghĩ hết. Nếu ai cảm thấy bị ảnh hưởng, tôi xin lỗi"

Roque hiện đặt niềm tin vào đội ngũ pháp lý của Palmeiras trước phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 17/11. Nếu bị kết tội, anh có thể vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải.

Chiến thuật của Zidane khi gặp Barcelona gây sốt trở lại

HLV Zinedine Zidane để lại dấu ấn ngay trong lần đầu dẫn dắt Real Madrid đối đầu Barcelona, đội khi đó sở hữu bộ ba tấn công đáng sợ Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar.

6 giờ trước

Messi và bức ảnh làm rung chuyển Barcelona

Leo Messi chỉ cần một bức ảnh để kéo cả Barcelona vào một cơn địa chấn truyền thông.

24:1450 hôm qua

'Chủ tịch giả nghèo' giờ lại có tiền để dựng tượng Messi

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố muốn dựng tượng Lionel Messi trước sân Nou Camp mới sau khi quá trình cải tạo hoàn tất.

33:1959 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Diem sang cua U22 Viet Nam hinh anh

Điểm sáng của U22 Việt Nam

10 phút trước 18:37 15/11/2025

0

Dù thua U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U22 Việt Nam có trận đấu tốt về chuyên môn, nhất là khi đối đầu một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á cấp độ trẻ.

FIFA kho treo gio Ronaldo 3 tran? hinh anh

FIFA khó treo giò Ronaldo 3 trận?

2 giờ trước 17:01 15/11/2025

0

Việc Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau pha giật chỏ hậu vệ Dara O'Shea thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và CH Ireland đang gây tranh cãi lớn.

