Bức ảnh khiến bóng đá Brazil dậy sóng

Tiền đạo Vitor Roque của Palmeiras đang trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh vụ lùm xùm kỳ thị giới tính ở Braizl.

Bức ảnh khiến Roque bị chỉ trích dữ dội.

Theo truyền thông Brazil, Roque nguy cơ bị treo giò tới 10 trận bởi Tòa án Tư pháp Thể thao Tối cao Brazil (STJD). Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng trên mạng xã hội sau khi Palmeiras thắng Sao Paulo 3-2 tại giải VĐQG Brazil vào tháng trước.

Roque chia sẻ hình ảnh con hổ - biểu tượng cho biệt danh của anh, đang cắn vào cổ một con nai. Dù mang tính trêu chọc đối thủ, bài đăng lập tức gây phẫn nộ. Rắc rối nảy sinh vì từ "nai" trong tiếng Brazil cũng là tiếng lóng ám chỉ người đồng tính, thường được dùng như lời miệt thị nhắm vào CĐV Sao Paulo.

STJD coi đó là hành động mang sắc thái miệt thị liên quan tới cộng đồng LGBT tại Brazil, qua đó Roque bị gán cho hành vi phân biệt đối xử theo Điều 243-G của Bộ luật Tư pháp Thể thao, với mức phạt tối đa đến 10 trận.

Palmeiras lập tức vào cuộc, làm việc trực tiếp với Roque và nhấn mạnh rằng những nội dung như vậy không có chỗ trong bóng đá hiện đại. Cầu thủ 20 tuổi xóa bài đăng ngay sau đó, đồng thời thừa nhận mức độ nhạy cảm của vấn đề.

Anh chia sẻ: "Đó hoàn toàn không phải điều mọi người đang nghĩ. Tôi không hề có ý xúc phạm hay mang tính kỳ thị. Chỉ là một trò đùa tôi đăng mà không suy nghĩ hết. Nếu ai cảm thấy bị ảnh hưởng, tôi xin lỗi"

Roque hiện đặt niềm tin vào đội ngũ pháp lý của Palmeiras trước phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 17/11. Nếu bị kết tội, anh có thể vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải.