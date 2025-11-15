Chiến thuật của Zidane khi gặp Barcelona gây sốt trở lại

HLV Zinedine Zidane để lại dấu ấn ngay trong lần đầu dẫn dắt Real Madrid đối đầu Barcelona, đội khi đó sở hữu bộ ba tấn công đáng sợ Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar.

Zidane đánh bại Barcelona trong lần đầu chạm trán với tư cách HLV Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Trận đấu diễn ra vào tháng 4/2016, thời điểm Zidane vừa tiếp quản Real Madrid thay Rafael Benitez. Ở trận Siêu kinh điển đầu tiên với tư cách HLV, Zidane đặt nặng việc tổ chức pressing tầm cao để đối phó với cách triển khai bóng từ phần sân nhà của Barcelona.

Zidane giải thích rõ ràng cho các học trò: "Khi Barcelona triển khai từ phần sân nhà, chúng ta phải pressing với cấu trúc 4 chống 3. Ronaldo, nhiệm vụ của cậu là cắt đường chuyền giữa thủ môn và trung vệ đầu tiên. Karim Benzema, theo sát Sergio Busquets và chặn các đường chuyền của cậu ấy. Gareth Bale, áp sát trung vệ thứ hai".

Chiến thuật này nhằm buộc Busquets phải lùi sâu để nhận bóng, từ đó Real Madrid sẽ lấy lại ưu thế về số lượng nhân sự ở khu trung tuyến.

Zidane vô hiệu hóa hàng tiền vệ của Barcelona. Ảnh: Reuters.

Zidane cũng chỉ đạo các tiền vệ Toni Kroos và Luka Modric: "Đừng để bóng đến chân Andres Iniesta hay Ivan Rakitic. Iniesta sẽ di chuyển vào trung lộ để kéo các cậu ra khỏi vị trí, tạo khoảng trống cho Suarez hoặc Messi. Casemiro, trong tình huống đó, cậu theo kèm Iniesta".

Nếu Iniesta hoặc Rakitic nhận bóng, Zidane yêu cầu các cầu thủ pressing quyết liệt để buộc họ chuyền ngược cho Busquets. Mục tiêu là bịt tất cả các đường chuyền thẳng đến Busquets, buộc Barcelona phải triển khai bóng sang hai cánh, từ đó Suárez phải chơi rộng và không tạo ra mối đe dọa thực sự.

Đặc biệt, việc theo kèm Messi không phụ thuộc vào cá nhân nào, mà là trách nhiệm của cả đội tùy theo vị trí của siêu sao Argentina trên sân.

Chiến thuật rõ ràng của Zidane giúp Real Madrid vượt qua giai đoạn khó khăn. Kết quả chung cuộc, "Los Blancos" thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Ronaldo và Benzema, trong khi Pique ghi bàn duy nhất cho Barcelona.

