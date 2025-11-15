Người tạo ra bức ảnh 'triệu view' của Messi

Siêu sao Lionel Messi gây bão mạng với khoảnh khắc trở lại sân Camp Nou hồi tuần trước.

Khoảnh khắc Messi trở lại Camp Nou gây bùng nổ mạng xã hội.

Tiền đạo 38 tuổi một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội, khi khoảnh khắc anh đứng giữa sân Camp Nou trở thành bức ảnh thể thao được yêu thích nhất trên Instagram từ đầu năm 2025, với hơn 30 triệu lượt thích.

Không ồn ào, Messi có chuyến trở lại Barcelona một cách lặng lẽ. Đi cùng anh là người đồng đội ở tuyển Argentina và Inter Miami, Rodrigo De Paul. Theo kế hoạch, cả hai đáp chuyên cơ riêng từ Miami tới Barcelona rồi hội quân cùng tuyển Argentina tại Elche. Messi và De Paul không muốn để lộ bất kỳ thông tin nào cho truyền thông hay người hâm mộ.

De Paul thân thiết với Messi.

De Paul cho biết chính Messi là người đề xuất ý tưởng ghé thăm Camp Nou mà không báo trước cho ban lãnh đạo CLB. Theo Marca, khi đến cửa sân, đội ngũ bảo vệ lập tức nhận ra và cho phép Messi cùng De Paul tiến vào mà không cần thủ tục xin phép.

Ban đầu, De Paul tưởng Messi chỉ nói đùa, nhưng hóa ra đó là mong muốn thật sự của M10. De Paul cũng kể lại khoảnh khắc Messi ngồi trên ban công khách sạn, lặng lẽ nhìn về sân Camp Nou và nói: "Nơi này luôn giữ một phần của tôi".

Bức ảnh gây sốt khác của Messi do De Paul chụp.

Trước bức ảnh gây sốt hiện tại, De Paul cũng là người chụp khoảnh khắc Messi ôm và ngủ cùng danh hiệu World Cup 2022. Đây là một trong những hình ảnh đắt giá nhất của M10 và từng gây bão mạng xã hội sau khi Argentina đăng quang tại Qatar.

Mùa hè vừa qua, De Paul gia nhập Inter Miami để sát cánh cùng Messi. Cả hai có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhiều CĐV thậm chí còn đùa rằng De Paul không khác gì vệ sĩ của Messi, bởi anh luôn bảo vệ đàn anh và theo sát M10 trong mọi hành trình.

