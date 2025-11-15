Barca kiếm bộn tiền nếu Messi trở lại

Việc Lionel Messi trở lại sân Camp Nou có thể mang về thêm từ 200 đến 300 triệu USD doanh thu cho CLB xứ Catalonia.

Messi hiện vẫn hạnh phúc ở Inter Miami.

Đầu tuần này, tuyên bố gây sốc từ Lluis Carrasco, cố vấn thân cận của Chủ tịch Joan Laporta, khuấy động cộng đồng fan Barcelona khi cho rằng việc Messi trở lại khoác áo CLB cũ có thể giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính.

Theo Carrasco, tiềm năng tài chính từ việc Messi trở lại nằm ở sức hút thương hiệu toàn cầu của anh. Một nghiên cứu của Nielsen Sports năm 2023 chỉ ra rằng sự hiện diện của Messi tại Inter Miami tăng thêm 500 triệu USD cho MLS, minh chứng sức ảnh hưởng vượt trội.

Nếu Messi về lại Barcelona, thương vụ có thể tạo ra sức ảnh hưởng chấn động, giúp doanh thu CLB tăng lên đáng kể nhờ các hợp đồng tài trợ, quảng cáo và thương mại.

Con số 200- 300 triệu USD có thể dễ dàng trở thành hiện thực thông qua vé, bản quyền truyền hình và hợp đồng tài trợ. Báo cáo của Deloitte năm 2022 cho thấy Barcelona đang gánh khoản nợ 1,35 tỷ euro, khiến kế hoạch này đòi hỏi một cuộc tái cấu trúc tài chính lớn.

Hiển nhiên, đây vẫn chỉ là mơ ước của Carrasco và đội ngũ tài chính Barca. Messi vừa ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 vào tháng 10, kèm theo kế hoạch chuyển đến sân vận động mới Miami Freedom Park.

Với 71 bàn thắng và 44 kiến tạo trong 82 trận (theo thống kê của Inter Miami), anh giúp giá trị đội bóng tăng 30%. Thành tích này, cùng với sự phát triển của MLS, cho thấy Messi không có ý định rời đi sớm.

Chủ tịch Joan Laporta gần đây cũng lên tiếng bác bỏ khả năng Messi trở lại, gọi đó là viễn cảnh không thực tế.