Messi phi thường

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục cho thấy phong độ bùng nổ ở tuổi 38 trong mùa giải 2025.

Messi đạt hiệu suất đáng kinh ngạc.

Rạng sáng 15/11, Messi ghi bàn và kiến tạo trong trận giao hữu thắng 2-0 của Argentina trước chủ nhà Angola. Nhờ đó, M10 cán mốc 70 lần in dấu giày vào bàn thắng cho cả CLB lẫn ĐTQG trong mùa giải năm nay.

Con số ấn tượng này bao gồm 46 bàn thắng và 24 pha kiến tạo sau 53 trận, minh chứng cho việc siêu sao người Argentina vẫn duy trì đẳng cấp hàng đầu thế giới bất chấp thời gian.

Không chỉ thăng hoa trong mùa giải hiện tại, Messi còn tiến gần hơn đến một cột mốc mang tính lịch sử: 1.300 lần đóng góp vào bàn thắng trong sự nghiệp. Với 895 bàn thắng cùng 401 kiến tạo, tượng đài bóng đá Argentina chỉ còn thiếu 4 lần góp dấu giày nữa để chạm mốc đáng kinh ngạc này.

Trong bối cảnh các ngôi sao trẻ đang trỗi dậy mạnh mẽ, việc Messi duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ở mức không tưởng càng khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ thán phục. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, siêu sao người Argentina hoàn toàn có thể hướng tới những kỷ lục mới.

Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã nghĩ đến việc giải nghệ, Messi vẫn đều đặn tạo ra những khoảnh khắc khác biệt, củng cố vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Mốc 1.300 lần đóng góp vào các bàn thắng đang ở rất gần, và thế giới bóng đá chờ xem “El Pulga” sẽ làm được gì trước khi năm 2025 khép lại.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.