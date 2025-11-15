U23 Indonesia gọi lực lượng mạnh nhất cho SEA Games

HLV Indra Sjafri muốn triệu tập thêm các ngôi sao đang chơi ở nước ngoài vào đội hình U22 Indonesia tại SEA Games 2025.

HLV Indra Sjafri dẫn U22 Indonesia dự SEA Games 2025.

Theo Bola, HLV Indra Sjafri muốn gọi Marselino Ferdinan, Adrian Wibowo và Tim Geypens lên đội U22 Indonesia tại SEA Games 2025. Đây đều là 3 cái tên đang thi đấu ở những CLB nước ngoài, và có quyền không về dự SEA Games 2025 do giải đấu không thuộc hệ thống FIFA.

Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đặt niềm tin lớn vào U22 Indonesia và muốn bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam, để xoa dịu dư luận sau chiến dịch World Cup thất vọng.

PSSI khả năng cao mời lại HLV Indra Sjafri dẫn U22 Indonesia dự SEA Games 2025. Ông Sjafri có thể được coi là một trong những HLV nổi tiếng “mát tay” nhất với bóng đá trẻ tại Đông Nam Á.

Hồi tháng 2, PSSI thông báo sa thải Indra Sjafri, người giúp họ gặt hái thành công ở cấp độ trẻ như vô địch U19 Đông Nam Á, vô địch SEA Games 32. Thế nhưng, PSSI sau đó mời lại vị HLV này khi chứng kiến ekip từ Hà Lan gây thất vọng.

Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia vẫn “đói kém” thành tích thì Indra Sjafri là người duy nhất mang về vinh quang cho bóng đá Indonesia nhiều năm qua. Ông giúp Indonesia giành được nhiều danh hiệu với 2 chức vô địch U19 Đông Nam Á, 1 chức vô địch U22 Đông Nam Á và 1 HCV tại SEA Games 2023.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, trong đó U22 Việt Nam nằm tại bảng B với 2 đối thủ Malaysia và Lào, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Campuchia và Đông Timor; còn Indonesia chung bảng C với Myanmar, Philippines, Singapore.