Tiền vệ người Brazil Oscar đối mặt nguy cơ giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi nhập viện vì vấn đề tim mạch.

Oscar nguy cơ giải nghệ.

Truyền thông Brazil cho biết cầu thủ 34 tuổi ngất xỉu trong một bài kiểm tra thể lực bằng xe đạp tại CLB São Paulo. Sau đó, anh được chẩn đoán mắc chứng “ngất do phản xạ dây thần kinh phế vị” (vasovagal syncope), tình trạng tụt huyết áp đột ngột khiến bệnh nhân choáng váng và bất tỉnh.

Theo Globo (Brazil), Oscar nghiêm túc cân nhắc chuyện treo giày sau sự cố. Nguồn tin này cho biết dù tình trạng không đe dọa tính mạng và có thể điều trị bằng thuốc hoặc thực hiện tiểu phẫu để ngăn tái phát, khả năng Oscar quyết định dừng sự nghiệp được đánh giá cao hơn so với việc tiếp tục chơi bóng.

Một chuyên gia tim mạch được Globo phỏng vấn cho hay Oscar vẫn có thể trở lại sân cỏ nếu quá trình điều trị diễn ra thuận lợi và anh cảm thấy đủ an toàn để thi đấu. Tuy nhiên, việc anh đã bước sang tuổi 34 khiến quyết định tiếp tục sự nghiệp của Oscar trở nên khó khăn hơn.

Oscar có thể giải nghệ ở tuổi 34.

Oscar gia nhập Sao Paulo vào cuối năm ngoái theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, trở lại đội bóng nơi bản thân bắt đầu sự nghiệp. Khi ký hợp đồng, anh từng chia sẻ mong muốn kết thúc sự nghiệp tại quê nhà và cống hiến cho đội bóng nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, biến cố sức khỏe mới nhất khiến tương lai của anh trở nên khó đoán hơn.

Oscar từng là một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của Chelsea giai đoạn 2012-2017, với 203 trận và 38 bàn thắng, trước khi chuyển sang Shanghai SIPG (nay là Shanghai Port) trong thương vụ trị giá 60 triệu bảng, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới thời điểm đó.

Tính đến nay, Oscar đã chơi hơn 500 trận cấp CLB và có 48 lần khoác áo đội tuyển Brazil.

Son Heung-min ghi siêu phẩm đá phạt Son Heung-min góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Bolivia ở trận giao hữu đêm 14/11.