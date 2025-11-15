Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fan 'quay xe' với Ronaldo

  • Thứ bảy, 15/11/2025 06:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một đoạn video ghi lại toàn cảnh cú thúc cùi chỏ của Cristiano Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha thua 0-2 trước CH Ireland khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ngay sau trận, phần lớn CĐV Bồ Đào Nha và nhiều fan trung lập khẳng định đó không bao giờ là thẻ đỏ. Trên X, hàng loạt bình luận cho rằng cú vung tay của Ronaldo chỉ là phản ứng tự nhiên khi bị kéo người, thậm chí có người còn tố O’Shea ngã quá kịch.

Tuy nhiên, đoạn video mới với góc quay cận hơn lập tức đẩy cuộc tranh luận sang hướng khác. Pha quay chậm cho thấy Ronaldo thật sự thúc cùi chỏ mạnh vào lưng O’Shea. Cộng đồng mạng lập tức "quay xe", chuyển từ bênh vực sang thừa nhận trọng tài xử lý đúng.

"Ban đầu tôi bênh Ronaldo, nhưng góc mới cho thấy cú thúc rõ ràng", "Thẻ đỏ là hợp lý", "Ronaldo không vô tình. Cú thúc rất rõ ràng. VAR chỉ làm đúng nhiệm vụ", "Tôi fan CR7, nhưng lần này anh ấy sai thật".... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Phe phản đối cho rằng Ronaldo vỗ tay mỉa mai trọng tài và làm điệu bộ khóc nhè hướng về O’Shea là bằng chứng cho thấy anh mất kiểm soát.

Sự đảo chiều trong dư luận khiến cuộc tranh luận càng nóng. Nhiều người bắt đầu lo ngại Ronaldo có thể bị treo giò ít nhất 3 trận, đồng nghĩa nguy cơ lỡ trận mở màn World Cup 2026.

Ronaldo đã thua

Ở tuổi 40, CR7 không còn cho thấy sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh, mà lại để lộ những phản ứng trẻ con khiến cả Bồ Đào Nha phải lo lắng.

8 giờ trước

Ronaldo còn lâu mới tỉnh ngộ

Theo góc nhìn của nhà báo Hugo Vasconcelos (tờ A Bola), Cristiano Ronaldo gây họa bằng chiếc thẻ đỏ và để lại hình ảnh đáng xấu hổ trong thất bại tại Dublin.

13 giờ trước

Ronaldo có thể nhận án phạt nặng nhất

Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế: bị treo giò tới hai trận tại vòng bảng World Cup 2026.

15 giờ trước

Minh Nghi

