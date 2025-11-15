Ronaldo đã thua

Ở tuổi 40, CR7 không còn cho thấy sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh, mà lại để lộ những phản ứng trẻ con khiến cả Bồ Đào Nha phải lo lắng.

Cristiano Ronaldo xây dựng sự nghiệp bằng những chuẩn mực vượt thời gian, bằng sự bền bỉ đến mức thách thức logic, bằng sự hoàn hảo khiến người ta phải kính nể. Nhưng ở Dublin, anh tự đẩy mình vào vùng hình ảnh xấu xí nhất.

Hình ảnh xấu xí của Ronaldo

Một cú thúc cùi chỏ. Một chiếc thẻ đỏ không đáng có. Và một chuỗi phản ứng trẻ con, trái ngược hoàn toàn với biểu tượng vĩ đại mà anh vẫn cố giữ. Nó không chỉ là sai lầm trong một trận đấu, mà là lát cắt cho thấy Ronaldo ở tuổi 40 đang đối mặt với điều anh chưa từng chấp nhận: sự xuống dốc của chính mình.

Cú vung tay vào Dara O’Shea của CH Ireland là khoảnh khắc nóng nảy của một cầu thủ bị kéo quá nhiều, bị ức chế quá lâu và không còn đủ bình tĩnh để xử lý. Nhưng hành động sau đó mới thật sự khiến hình ảnh Ronaldo tổn hại. Anh dụi nắm đấm vào mắt như đứa trẻ bị tước mất đồ chơi. Anh vỗ tay mỉa mai khán giả. Anh rời sân như một người thua cuộc về cảm xúc, không phải một huyền thoại biết cách giữ mình.

Ronaldo từng 12 lần nhận thẻ đỏ ở cấp CLB. Nhưng đội tuyển quốc gia luôn là vùng đất anh giữ được sự điềm tĩnh suốt 22 năm. Lần đầu tiên bị đuổi khỏi sân trong màu áo Bồ Đào Nha, ở tuổi 40, không chỉ là một cột mốc buồn. Nó là dấu hiệu của sự thay đổi trong chính Ronaldo. Một sự thay đổi theo hướng anh không muốn thừa nhận.

Người Ireland không bị choáng bởi danh tiếng của Ronaldo. O’Shea không cúi đầu trước một người có hơn một tỷ người theo dõi trên mạng xã hội. Anh chỉ làm đúng nhiệm vụ: theo sát Ronaldo đến mức gây khó chịu. Và Ronaldo đánh mất mình. Một huyền thoại bị kéo vào một cuộc đấu tay đôi không cân sức về danh tiếng, nhưng cân bằng về tinh thần. Và Ronaldo thua ở mặt trận đó.

Sự việc ở Dublin khiến câu hỏi lớn xuất hiện: Ronaldo còn xứng đáng với vai trò không thể đụng vào ở đội tuyển? Câu trả lời đang dần nghiêng về phía “không còn nữa”. Anh vẫn có thể ghi bàn, vẫn có thể quyết định trận đấu, nhưng anh không còn là sự đảm bảo tuyệt đối.

Trong nhiều tình huống, Ronaldo trở thành gánh nặng về chiến thuật và tâm lý. EURO 2024 đã chỉ ra điều đó. Anh chậm lại. Anh thiếu linh hoạt. Anh không còn tự tạo khác biệt như trước. Anh đá chính, dù không hiệu quả, vì đơn giản anh là… Ronaldo.

HLV Roberto Martinez không dám rút Ronaldo khỏi sân. Một quyết định thể hiện sự phụ thuộc, thậm chí sợ hãi. Khi một cầu thủ trở nên quá lớn, cả tập thể nhỏ lại. Ronaldo ở thời điểm này không còn là động lực. Anh đôi khi trở thành cái bóng phủ lên phần còn lại.

Chiếc thẻ đỏ còn khiến Bồ Đào Nha đối mặt rủi ro lớn: Ronaldo có thể bị treo giò ba trận vì hành vi bạo lực. Điều này đồng nghĩa anh có thể bỏ lỡ trận cuối vòng loại và hai trận đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2026. Bồ Đào Nha cần thắng Armenia để chắc suất đi thẳng. Nhưng ngay cả khi đi thẳng, họ có thể phải bắt đầu World Cup mà không có tượng đài của mình.

Và câu hỏi tiếp theo đặt ra là: Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo bằng mọi giá?

Ronaldo có còn quan trọng?

Câu trả lời có thể gây tranh cãi, nhưng nó không còn phi lý. Bồ Đào Nha đang có thế hệ trẻ tài năng. Họ có những lựa chọn nhanh, linh hoạt, sẵn sàng cống hiến mà không bị sức nặng của biểu tượng đè lên vai. Sự vắng mặt của Ronaldo có thể giúp đội tuyển chơi tự do hơn, thoáng hơn, tập trung hơn vào tập thể thay vì phục vụ một cá nhân.

Ronaldo vẫn theo đuổi mục tiêu 1.000 bàn trong sự nghiệp. Anh đang có 953. Anh theo đuổi World Cup, chiếc cúp duy nhất còn thiếu. Anh theo đuổi cảm giác mình vẫn là người đặc biệt. Nhưng những cuộc theo đuổi ấy đang khiến Bồ Đào Nha chậm lại. Anh cố níu tuổi trẻ. Anh cố phủ nhận thời gian. Và anh tự khiến mình trông… buồn cười.

Ronaldo không cần phải chứng minh điều gì nữa. Anh đã làm đủ mọi thứ để đi vào lịch sử. Nhưng chính vì anh quá quan tâm đến hình ảnh, sự việc ở Dublin phải là lời cảnh tỉnh. Một huyền thoại cần rời sân trong sự tôn trọng. Không phải trong sự mỉa mai. Không phải trong dáng vẻ hờn dỗi. Không phải như một người đàn ông 40 tuổi cư xử như cậu bé 12 tuổi.

Ronaldo vẫn có thể đóng góp cho Bồ Đào Nha. Nhưng anh phải chấp nhận giới hạn. Phải biết lùi lại đúng lúc. Phải trưởng thành đúng với những gì anh đã xây dựng.

Thời gian không thắng ai. Nhưng người vĩ đại là người biết đối diện nó. Và Ronaldo cần làm điều đó, ngay bây giờ.