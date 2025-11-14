HLV Bồ Đào Nha: 'Góc quay làm Ronaldo xấu đi'

HLV Roberto Martinez khẳng định Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ oan sau thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland rạng sáng 14/11.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Theo HLV Martinez, tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ ở phút 59 hoàn toàn không mang tính bạo lực. "Cristiano chỉ cố gạt hậu vệ ra khỏi người, bởi suốt trận đấu các cầu thủ Ireland liên tục áp sát, kéo áo và va chạm mạnh. Đó không phải hành vi tấn công ai cả. Cậu ấy chỉ thiếu may mắn khi trọng tài và VAR đánh giá khác", ông nói.

Ông Martinez cũng cho rằng góc quay trên VAR khiến tình huống trở nên nghiêm trọng hơn thực tế: "Tôi tin góc máy đó làm mọi thứ trông tệ hơn. Nhưng đó là thẻ đỏ, và điều nghịch lý là đây lại là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Cristiano ở đội tuyển. Thật khó tin với sự nghiệp kéo dài 22 năm".

Dù Ronaldo rời sân tiếc nuối, Martinez khẳng định toàn đội phải nhanh chóng hướng về phía trước. "Trong phòng thay đồ, tôi nói với họ rằng chúng ta cần chuẩn bị ngay cho trận tiếp theo. Cristiano đem lại quá nhiều chiến thắng cho Bồ Đào Nha, và hôm nay đơn giản chỉ là một ngày bóng đá quay lưng. Điều này xảy ra với bất kỳ ai", ông nhấn mạnh.

Rạng sáng 14/11, Bồ Đào Nha lỡ cơ hội giành vé dự World Cup sớm khi để thua CH Ireland 0-2. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Martinez phải chỉ cần 1 điểm trước Armenia trên sân nhà để tự định đoạt số phận.