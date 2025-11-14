Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt biểu cảm của Ronaldo khi bị đuổi

  • Thứ sáu, 14/11/2025 08:03 (GMT+7)
Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm khi bị đuổi trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Bieu cam cua Ronaldo anh 1

Phút 59 trên sân Aviva, Ronaldo bị Dara O'Shea kèm quá rát nên mất bình tĩnh và giật mạnh cùi chỏ vào lưng trung vệ bên phía chủ nhà. Sau tình huống chơi xấu, CR7 tỏ vẻ vô tội. Thậm chí, anh còn có cử chỉ chế nhạo đối thủ ăn vạ.
Bieu cam cua Ronaldo anh 2

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Nhưng sau khi được VAR tư vấn, ông quay lại màn hình, xem lại tình huống rồi lập tức đổi sang thẻ đỏ trực tiếp. CR7 bĩu môi trên đường rời sân như hành động phản đối quyết định của trọng tài.
Bieu cam cua Ronaldo anh 3

Anh trao lại chiếc băng đội trưởng cho Bernardo Silva. Cựu tiền đạo Manchester United rời sân thời điểm Bồ Đào Nha bị dẫn 0-2.
Bieu cam cua Ronaldo anh 4

Ở tuổi 40, Ronaldo lần đầu nhận thẻ đỏ cho đội tuyển quốc gia, chiếc thẻ đỏ trực tiếp thứ 9 và là lần bị đuổi thứ 13 trong sự nghiệp.
Bieu cam cua Ronaldo anh 5

Trước trận, HLV Heimir Hallgrimsson của CH Ireland tuyên bố "Ronaldo thường có xu hướng kiểm soát quyết định của trọng tài". Sau khi bị đuổi, anh tiến thẳng tới vị HLV này và bắt tay hòa hảo.
Bieu cam cua Ronaldo anh 6

Trước khi bị rời sân, Ronaldo mỉa mai đối thủ bằng cử chỉ khóc lóc. Sau đó, trước lời khiêu khích của CĐV CH Ireland trên khán đài, Ronaldo đáp lại bằng việc giơ ngón tay cái đầy châm biếm. Ngược lại, CĐV CH Ireland vui mừng khi chứng kiến CR7 bị đuổi.
Bieu cam cua Ronaldo anh 7

Trước khi rời sân, Ronaldo thi đấu nỗ lực nhưng không hiệu quả. CR7 có 5 lần dứt điểm nhưng chỉ một đi trúng đích.
Bieu cam cua Ronaldo anh 8

Việc bị theo kèm quá chặt trong thời điểm Bồ Đào Nha bế tắc được cho là nguyên nhân khiến Ronaldo mất bình tĩnh.
Bieu cam cua Ronaldo anh 9

Dù thua 0-2 trước Ireland, Bồ Đào Nha vẫn sẽ có vé dự World Cup 2026 nếu có điểm trước Armenia ở lượt tới. Tuy nhiên, FIFA quy định án phạt dành cho hành vi bạo lực thường là treo giò hai trận. Do đó, Ronaldo nguy cơ bị treo giò ở trận mở màn World Cup diễn ra vào năm sau.

Minh Nghi

Biểu cảm của Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Bồ Đào Nha thẻ đỏ

