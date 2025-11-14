Loạt biểu cảm của Ronaldo khi bị đuổi

Dù thua 0-2 trước Ireland, Bồ Đào Nha vẫn sẽ có vé dự World Cup 2026 nếu có điểm trước Armenia ở lượt tới. Tuy nhiên, FIFA quy định án phạt dành cho hành vi bạo lực thường là treo giò hai trận. Do đó, Ronaldo nguy cơ bị treo giò ở trận mở màn World Cup diễn ra vào năm sau.