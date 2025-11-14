Loạt biểu cảm của Ronaldo khi bị đuổi

|
Phút 59 trên sân Aviva, Ronaldo bị Dara O'Shea kèm quá rát nên mất bình tĩnh và giật mạnh cùi chỏ vào lưng trung vệ bên phía chủ nhà. Sau tình huống chơi xấu, CR7 tỏ vẻ vô tội. Thậm chí, anh còn có cử chỉ chế nhạo đối thủ ăn vạ.
|
Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Nhưng sau khi được VAR tư vấn, ông quay lại màn hình, xem lại tình huống rồi lập tức đổi sang thẻ đỏ trực tiếp. CR7 bĩu môi trên đường rời sân như hành động phản đối quyết định của trọng tài.
|
Anh trao lại chiếc băng đội trưởng cho Bernardo Silva. Cựu tiền đạo Manchester United rời sân thời điểm Bồ Đào Nha bị dẫn 0-2.
|
Ở tuổi 40, Ronaldo lần đầu nhận thẻ đỏ cho đội tuyển quốc gia, chiếc thẻ đỏ trực tiếp thứ 9 và là lần bị đuổi thứ 13 trong sự nghiệp.
|
Trước trận, HLV Heimir Hallgrimsson của CH Ireland tuyên bố "Ronaldo thường có xu hướng kiểm soát quyết định của trọng tài". Sau khi bị đuổi, anh tiến thẳng tới vị HLV này và bắt tay hòa hảo.
|
Trước khi bị rời sân, Ronaldo mỉa mai đối thủ bằng cử chỉ khóc lóc. Sau đó, trước lời khiêu khích của CĐV CH Ireland trên khán đài, Ronaldo đáp lại bằng việc giơ ngón tay cái đầy châm biếm. Ngược lại, CĐV CH Ireland vui mừng khi chứng kiến CR7 bị đuổi.
|
Trước khi rời sân, Ronaldo thi đấu nỗ lực nhưng không hiệu quả. CR7 có 5 lần dứt điểm nhưng chỉ một đi trúng đích.
|
Việc bị theo kèm quá chặt trong thời điểm Bồ Đào Nha bế tắc được cho là nguyên nhân khiến Ronaldo mất bình tĩnh.
|
Dù thua 0-2 trước Ireland, Bồ Đào Nha vẫn sẽ có vé dự World Cup 2026 nếu có điểm trước Armenia ở lượt tới. Tuy nhiên, FIFA quy định án phạt dành cho hành vi bạo lực thường là treo giò hai trận. Do đó, Ronaldo nguy cơ bị treo giò ở trận mở màn World Cup diễn ra vào năm sau.
