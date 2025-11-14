Báo chí Bồ Đào Nha 'nổi sóng' vì thẻ đỏ của Ronaldo

Trận thua Ireland 0-2 tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11 biến thành cơn khủng hoảng hình ảnh của tuyển Bồ Đào Nha.

Thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo trước Ireland không chỉ làm hỏng trận đấu của Bồ Đào Nha. Nó còn tạo ra một làn sóng chỉ trích dữ dội trên báo chí trong nước, khi ba đầu báo lớn A Bola, Record và O Jogo đồng loạt xem đây là bước lùi nghiêm trọng.

A Bola mở đầu bằng lời của HLV Roberto Martinez: “Hôm nay là một ngày để quên”. Tờ báo mô tả trận thua 0-2 và chiếc thẻ đỏ của Ronaldo như một cú đánh mạnh vào tinh thần đội tuyển. A Bola cho rằng đây là trận mà “mọi thứ có thể sai đều đi sai,” và thẻ đỏ của Ronaldo khiến Bồ Đào Nha mất điểm tựa đúng lúc họ cần sự ổn định.

Record cũng không nhẹ tay. Tờ báo nhấn mạnh phản ứng quyết liệt của HLV Ireland, người cáo buộc Ronaldo “không kiểm soát cảm xúc.” Record khẳng định Bồ Đào Nha “lệ thuộc vào chính mình” trong giai đoạn cuối vòng loại. Chiếc thẻ đỏ được mô tả là cú xoay chuyển tiêu cực khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Họ chỉ ra rằng Ronaldo, người chưa từng bị đuổi trong 226 trận quốc tế, lại sụp đổ ở thời điểm quan trọng nhất.

Sport Informa và Sapo thì dùng từ “mất phương hướng hoàn toàn” để mô tả màn trình diễn của tuyển Bồ Đào Nha. Bài viết của họ nhắc lại câu nói của Ronaldo sau trận: “Tôi hy vọng các CĐV Ireland sẽ huýt sáo tôi”. Họ xem đó là câu nói lộ rõ sự thất vọng. Một lời thú nhận về bầu không khí ngột ngạt mà anh tạo ra sau chiếc thẻ đỏ.

CĐV Ireland chế giễu Ronaldo.

O Jogo cũng xoáy vào nguy cơ lớn nhất: án treo giò có thể kéo dài sang World Cup 2026. Họ cảnh báo Ronaldo có thể lỡ trận mở màn nếu nhận án phạt hơn hai trận. Đây là nguy cơ mà truyền thông Bồ Đào Nha coi là “đòn giáng nặng nề” vào đội tuyển. Không chỉ vì Ronaldo là biểu tượng. Mà vì anh vẫn là điểm tựa chuyên môn ở tuổi 40.

Ba tờ báo lớn cùng chung một luận điểm: Bồ Đào Nha thua Ireland vì nhiều lý do, nhưng chiếc thẻ đỏ của Ronaldo đã làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nó không phải sai sót chiến thuật, mà là sai lầm cá nhân. Một sai lầm đắt giá.

Không ai nghi ngờ vai trò của Ronaldo. Nhưng báo chí Bồ Đào Nha đặt câu hỏi: liệu đội tuyển có thể tiếp tục sống với những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc như vậy? Và liệu Seleção có chấp nhận bước vào World Cup mà không có anh ngay trận đầu?

Ronaldo trải qua nhiều thử thách trong sự nghiệp. Nhưng báo chí quê nhà xem đây là một trong những cú trượt đáng tiếc nhất của anh trong màu áo ĐTQG. Một đêm để quên, đúng như lời HLV Martínez thở dài.