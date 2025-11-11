Thảm hoạ Nkunku

Milan mua Nkunku bằng niềm tin và 37 triệu euro, nhưng Serie A đang cho anh thấy: danh tiếng Bundesliga không đủ để ghi bàn ở San Siro.

Christopher Nkunku gây thất vọng ở AC Milan.

Christopher Nkunku đến Milan với hào quang của một ngôi sao Bundesliga, nhưng sau hơn bốn giờ ra sân tại Serie A, anh vẫn chưa một lần ăn mừng. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ người Pháp kể từ khi khoác áo "Rossoneri" lại đến ở Coppa Italy, còn ở giải đấu chính, anh đang dần đánh mất vị trí và niềm tin.

Trận hòa Parma vừa qua như một lời cảnh báo. Nkunku mờ nhạt, không tạo được khác biệt. Anh từng có thói quen nhét quả bóng bay đỏ vào tất trước mỗi trận, như một nghi thức cầu may. Nhưng sau bàn thắng duy nhất trước Lecce, quả bóng ấy vẫn nằm nguyên, một biểu tượng cho sự chờ đợi trong vô vọng.

Các tifosi Milan bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ nhìn vào con số hơn 250 phút thi đấu mà không ghi bàn, rồi nhớ đến khoản đầu tư 37 triệu euro mà CLB bỏ ra để đưa Nkunku về San Siro. Với một đội bóng vốn thận trọng trong chi tiêu, đó là thương vụ “bom tấn” của mùa hè. Milan kỳ vọng anh mang lại sự sáng tạo, tốc độ và đột biến cho hàng công vốn phụ thuộc vào phản công và cảm hứng cá nhân.

Nhưng Serie A không giống Bundesliga. Không gian hẹp hơn, đối thủ kín kẽ hơn, và những pha xử lý của Nkunku thường bị chặn đứng trước khi kịp tạo ra điều gì khác biệt. Anh vẫn nỗ lực di chuyển, vẫn tranh chấp quyết liệt, nhưng phần lớn đều lạc nhịp so với hệ thống tấn công của Milan.

Christopher Nkunku chật vật tìm lại chính mình.

HLV Massimiliano Allegri – người nổi tiếng thực dụng – lại càng không kiên nhẫn. Ông không phải mẫu HLV thích xoay tua mạo hiểm. Trong cách bố trí ưa thích của mình, Allegri hiếm khi dùng ba cầu thủ tấn công. Rafael Leao chắc suất ở cánh trái, Santiago Gimenez đang chấn thương, nên suất còn lại là cuộc đua giữa Nkunku và Christian Pulisic. Và hiện tại, cán cân nghiêng hẳn về phía cầu thủ người Mỹ.

Pulisic cũng có thời điểm chệch nhịp, nhưng anh biết cách để lại dấu ấn. Trận gặp Parma, anh bỏ lỡ một cơ hội mười mươi nhưng vẫn là người khiến hàng thủ đối phương khổ sở. Milan thậm chí thuyết phục Liên đoàn bóng đá Mỹ không triệu tập anh trong đợt tập trung tháng 11 để Pulisic có thêm thời gian tập luyện. Mục tiêu rất rõ ràng: anh sẽ ra sân trong trận derby ngày 23/11, khi Serie A vang lên bài hát quen thuộc, còn Nkunku ngồi dự bị, với ánh mắt buồn và quả bóng đỏ trong tất vẫn chưa được thổi phồng lại.

Milan tin Nkunku sẽ sớm tìm lại bản năng ghi bàn, nhưng thời gian không còn nhiều. Anh đến để trở thành mảnh ghép quan trọng, chứ không phải phương án dự bị xa xỉ. Serie A vốn không kiên nhẫn với những cái tên đắt giá mà chơi mờ nhạt. Và nếu không sớm bùng nổ, Nkunku sẽ trở thành ví dụ điển hình cho cái giá của việc mơ mộng ở một sân khấu mà mọi sai lầm đều bị soi chiếu.

Quả bóng đỏ trong đôi tất của Nkunku có thể là lời nhắc nhở về những ngày vui đã qua. Nhưng ở Milan, chỉ bàn thắng mới giúp anh sống lại, và cứu lấy vị trí đang trượt khỏi tầm tay.