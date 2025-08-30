AC Milan mua Nkunku từ Chelsea

Chiều 30/8, AC Milan thông báo chính thức chiêu mộ tiền đạo người Pháp, Christopher Nkunku từ Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Nkunku sẽ thi đấu cho AC Milan mùa này.

Chi tiết tài chính không được tiết lộ, song truyền thông Anh cho biết mức phí chuyển nhượng của cầu thủ 27 tuổi rơi vào khoảng 42 triệu euro ( 49,17 triệu USD ). Nkunku gia nhập Chelsea từ RB Leipzig vào tháng 6/2023 theo hợp đồng 6 năm, sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga.

Tuy nhiên, ở sân Stamford Bridge, tuyển thủ Pháp gặp khó khăn trong việc duy trì suất đá chính thường xuyên. Trong 62 lần ra sân cho Chelsea, anh ghi được 18 bàn thắng. Mặc dù vậy, Nkunku vẫn kịp giành Conference League và Club World Cup cùng đội bóng thành London ở mùa giải vừa qua.

Tại Milan, Nkunku sẽ trở thành một trong những tân binh đáng chú ý bên cạnh Ardon Jashari, Samuele Ricci và Pervis Estupinan, trong nỗ lực tái thiết đội hình sau khi "Rossoneri" chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 Serie A mùa trước.

Trong những năm gần đây, Chelsea bán khá nhiều cầu thủ cho AC Milan, tạo ra một mối liên kết chuyển nhượng khá chặt chẽ giữa hai CLB. Đáng chú ý là Olivier Giroud chuyển đến Milan vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng ở Italy. Anh ghi nhiều bàn thắng quan trọng, giúp Milan giành Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên và trở thành tiền đạo chủ lực của đội bóng.

Cũng năm 2021, Fikayo Tomori là một sản phẩm của học viện Chelsea được cho Milan mượn vào năm 2021 và thi đấu ấn tượng. Sau đó, anh được mua đứt với mức phí 25 triệu bảng.

Tiếp đó, Christian Pulisic và Ruben Loftus-Cheek chuyển từ Chelsea sang Milan vào năm 2023. Pulisic có khởi đầu rất thành công, liên tục ghi bàn và kiến tạo, chứng tỏ được giá trị của mình. Loftus-Cheek cũng hòa nhập tốt và trở thành một phần quan trọng của hàng tiền vệ.