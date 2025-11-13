HLV Amorim phát cuồng vì tiền vệ 120 triệu bảng

MU lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa và Elliot Anderson trở thành mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Amorim xem Anderson là mảnh ghép quan trọng nếu cập bến CLB thời gian tới.

Theo The Times, HLV Ruben Amorim xem tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tăng cường lực lượng vào tháng 1 hoặc hè năm sau. Chiến lược gia này ấn tượng mạnh với Anderson sau hai lần đối đầu Forest một năm qua.

Anderson nổi lên như một trong những phát hiện thú vị nhất mùa này. Gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United với mức phí 35 triệu bảng hồi hè năm ngoái, tiền vệ trẻ nhanh chóng chứng tỏ giá trị.

Phong độ hiện tại của Anderson ở tuyển Anh cũng là lý do khiến anh được săn đón. Trong trận tuyển Anh thắng Serbia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 9, tiền vệ trẻ ghi dấu ấn đậm nét ở vai trò trung tâm. Ở cấp CLB, Anderson luôn giữ sự ổn định và tạo tầm ảnh hưởng rõ rệt.

Với tiềm năng đang phát triển mạnh mẽ, HLV Amorim xem Anderson là “viên ngọc mới” của bóng đá Anh, đồng thời hứa hẹn trở thành quân bài chiến lược trong kế hoạch tái thiết đầy tham vọng của Manchester United.

Tuy nhiên, Nottingham Forest được cho là không dễ dàng để mất Anderson khi đặt mức giá lên tới 120 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi.

Trong bối cảnh đó, MU sẵn sàng chi ít nhất 80 triệu bảng cho cầu thủ này, song khả năng chiêu mộ ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là rất thấp, bởi Forest không muốn nhả người giữa mùa.

Nếu thành công, Anderson sẽ trở thành bản hợp đồng lớn tiếp theo của Ruben Amorim kể từ khi dẫn dắt MU, đồng thời bổ sung năng lượng và khả năng sáng tạo cho hàng tiền vệ vốn đang gặp nhiều hạn chế.