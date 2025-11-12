Vừa quay lại, Vinicius xóa ảnh bạn gái

Chuyện tình cảm của ngôi sao 25 tuổi lại có thêm biến cố.

Hôm 10/11, Vinicius đăng thông điệp lãng mạn cùng bức hình chụp chung với Virginia trên trang cá nhân. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 đã xóa bức hình trong chưa đầy 24 tiếng.

Động thái của Vinicius đến sau khi một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh Virginia đang được một nam huấn luyện viên cá nhân mát-xa lưng sau khi tập luyện.

Bạn gái Vinicius "lả lơi" với HLV nam.

"Cái này dùng để làm gì vậy", bạn gái của Vinicius hỏi. Huấn luyện viên nam giải thích: "Giúp thư giãn cơ bắp". Sau đó, Virginia nói đùa: "Xong thì anh giúp tôi tắm nước đá được không nhỉ".

Trước đó, Vinicius bị phát hiện tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc, để rồi phải công khai cầu xin bạn gái quay lại. Giờ đây, chuyện tình của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid lại chịu thêm biến cố, lần này xuất phát từ cô bạn gái ở quê nhà.

Hôm 29/10, Virginia bay sang châu Âu và chụp hình ngọt ngào với bạn trai như thông báo về mối quan hệ đã được hàn gắn. Cả hai có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày cùng vợ chồng Eder Militao ở Monaco.

Vinicius đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Ngoài chuyện tình cảm cá nhân, anh không tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện, dẫn đến nguy cơ bị Real Madrid rao bán trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.