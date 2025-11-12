Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vừa quay lại, Vinicius xóa ảnh bạn gái

  • Thứ tư, 12/11/2025 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chuyện tình cảm của ngôi sao 25 tuổi lại có thêm biến cố.

Hôm 10/11, Vinicius đăng thông điệp lãng mạn cùng bức hình chụp chung với Virginia trên trang cá nhân. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 đã xóa bức hình trong chưa đầy 24 tiếng.

Động thái của Vinicius đến sau khi một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh Virginia đang được một nam huấn luyện viên cá nhân mát-xa lưng sau khi tập luyện.

ban gai Vinicius anh 1

Bạn gái Vinicius "lả lơi" với HLV nam.

"Cái này dùng để làm gì vậy", bạn gái của Vinicius hỏi. Huấn luyện viên nam giải thích: "Giúp thư giãn cơ bắp". Sau đó, Virginia nói đùa: "Xong thì anh giúp tôi tắm nước đá được không nhỉ".

Trước đó, Vinicius bị phát hiện tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc, để rồi phải công khai cầu xin bạn gái quay lại. Giờ đây, chuyện tình của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid lại chịu thêm biến cố, lần này xuất phát từ cô bạn gái ở quê nhà.

Hôm 29/10, Virginia bay sang châu Âu và chụp hình ngọt ngào với bạn trai như thông báo về mối quan hệ đã được hàn gắn. Cả hai có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày cùng vợ chồng Eder Militao ở Monaco.

Vinicius đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Ngoài chuyện tình cảm cá nhân, anh không tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện, dẫn đến nguy cơ bị Real Madrid rao bán trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Pep yêu cầu chiêu mộ Vinicius

Man City có thể kích nổ bom tấn từ Real Madrid sau khi biết tin CLB này muốn bán Vinicius Jr.

19:15 7/11/2025

Duy Anh

bạn gái Vinicius Vinicius Real Madrid

    Đọc tiếp

    Dia chan tai U17 World Cup hinh anh

    Địa chấn tại U17 World Cup

    34 phút trước 07:22 12/11/2025

    0

    U17 Pháp nhận cú sốc lớn khi thua 0-1 trước Uganda ở lượt trận thứ ba, bảng K vòng chung kết U17 World Cup tối 11/11.

    HLV Amorim tung phan doi viec mua Lammens hinh anh

    HLV Amorim từng phản đối việc mua Lammens

    57 phút trước 06:59 12/11/2025

    0

    Nếu quyết định về thủ môn của Manchester United được trao hoàn toàn cho HLV Ruben Amorim vào mùa hè năm nay, huấn luyện viên này sẽ dứt khoát chọn Emiliano Martínez thay vì Senne Lammens.

    Endrick chon xong ben do hinh anh

    Endrick chọn xong bến đỗ

    57 phút trước 06:59 12/11/2025

    0

    Lyon được cho là đội bóng may mắn có sự phục vụ của ngôi sao trẻ sáng giá người Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý