Pep yêu cầu chiêu mộ Vinicius

  • Thứ sáu, 7/11/2025 19:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Man City có thể kích nổ bom tấn từ Real Madrid sau khi biết tin CLB này muốn bán Vinicius Jr.

Vinicius có thể thành đồng đội của Haaland.

Theo Defensa Central, huấn luyện viên Pep Guardiola đặc biệt yêu cầu ban lãnh đạo Manchester City xúc tiến thương vụ chiêu mộ Vinicius từ Real Madrid. "Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng ngôi sao người Brazil sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố sức mạnh hàng công, đồng thời tạo nên bộ đôi tấn công trong mơ cùng Erling Haaland", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Manchester City được cho là đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá khoảng 150 triệu euro, với kế hoạch cụ thể cho mùa hè năm 2026. Guardiola đánh giá Vinicius nhân tố nâng cấp hành lang trái, nơi Jeremy Doku, Savinho chưa có phong độ ổn định. Những phẩm chất có thể giúp đội chủ sân Etihad tìm lại vị thế ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục.

Về phía Real Madrid, Vinicius vẫn là trụ cột hàng công trong nhiều năm qua. Anh góp công lớn trong các danh hiệu Champions League gần đây của “Los Blancos”. Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại của Vinícius sẽ hết hạn vào năm 2027 và quá trình gia hạn đang gặp trục trặc. Đó là chưa kể mối quan hệ giữa cầu thủ người Brazil và huấn luyện viên Xabi Alonso được cho là đã đổ vỡ.

Nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, Real sẵn sàng thanh lý Vinicius để tránh nguy cơ mất trắng, đồng thời tái đầu tư vào một ngôi sao phù hợp với triết lý hiện tại của CLB.

chuyển nhượng Real Pep Guardiola Man City Real Vinicius

