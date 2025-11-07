Sao Bayern đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid

Dayot Upamecano được cho là đã đồng ý điều khoản cá nhân để gia nhập Real Madrid vào hè 2026 dưới dạng tự do.

Ngày Upamecano khoác áo Real không còn xa.

Theo Foot Mercato, Real ban đầu để mắt đến Ibrahima Konate (Liverpool) nhưng khi cầu thủ người Pháp có phong độ không tốt, "Los Blancos" chuyển hướng sang Upamecano và nhanh chóng đạt thỏa thuận với ngôi sao sinh năm 1998.

Bayern rất muốn giữ chân Upamecano, nhưng các cuộc thương lượng đang rơi vào bế tắc vì khác biệt lớn về mức lương. Nhà vô địch Bundesliga sẵn sàng tăng thu nhập cho cầu thủ, nhưng không thể đáp ứng con số 20 triệu euro mỗi mùa, bao gồm thưởng và phụ phí - mức mà phía đại diện của Upamecano đang yêu cầu.

Ban lãnh đạo Bayern lo ngại rằng việc phá vỡ cơ cấu lương sẽ tạo ra hiệu ứng domino trong phòng thay đồ. Ngược lại, đội ngũ của Upamecano tỏ ra cứng rắn, cho rằng cầu thủ này xứng đáng được đãi ngộ tương xứng.

Trong khi đó, Real chỉ đề nghị Upamecano mức lương khoảng 10 triệu euro mỗi mùa nhưng bù lại, cầu thủ 27 tuổi sẽ nhận khoản thưởng ký hợp đồng đáng kể. Công thức này tương tự những gì "Los Blancos" từng áp dụng thành công với dàn sao đẳng cấp thế giới như David Alaba, Antonio Rudiger và mới nhất là Kylian Mbappe.

Việc chiêu mộ Upamecano được đánh giá là bước đi chiến lược của Real Madrid. Trong bối cảnh Alaba liên tục chấn thương và Rudiger bước sang tuổi 32, HLV Xabi Alonso muốn có thêm một trung vệ trẻ nhưng giàu kinh nghiệm châu Âu.

Ở tuổi 27, Upamecano sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng xử lý bóng tốt - những phẩm chất phù hợp với phong cách phòng ngự chủ động mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xây dựng.