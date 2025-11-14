Chiêu trò tâm lý của HLV Ireland với Ronaldo

|
Ronaldo dính thẻ đỏ trước Ireland. Ảnh: Reuters.
Trước trận, HLV Hallgrimsson gây bất ngờ với tuyên bố "Ronaldo thường có xu hướng kiểm soát quyết định của trọng tài". Chiến lược gia này cũng mạnh miệng khuyên trọng tài chính Glenn Nyberg "không nên điều hành trận đấu quá dễ dàng cho Bồ Đào Nha".
Kết quả, sau khi tham khảo VAR về tình huống Ronaldo phạm lỗi với hậu vệ Dara O'Shea, ông Nyberg quyết định đổi từ thẻ vàng sang thẻ đỏ, khiến siêu sao người Bồ Đào Nha bị đuổi khỏi sân ở phút 61.
Phát biểu sau trận, HLV Hallgrimsson cho biết: “Hành động của Ronaldo trên sân mới là nguyên nhân chính. Thẻ đỏ không liên quan gì đến tôi – trừ khi tôi thực sự đã tác động vào tâm lý cậu ấy".
|
Ronaldo tranh cãi với HLV Hallgrimsson (bìa phải). Ảnh: Reuters
Trên đường rời sân, Ronaldo có lời qua tiếng lại, thậm chí chỉ mặt HLV Hallgrimsson. Sau đó, chiến lược gia của tuyển Ireland nói về cuộc đối thoại ngắn của cả hai: "Cậu ấy phàn nàn với tôi vì tôi đã gây áp lực lên trọng tài, nhưng tôi chẳng liên quan gì cả".
Trong khi đó, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho rằng tấm thẻ đỏ là quá nghiêm khắc với Ronaldo. Chiến lược gia này giải thích rằng phần cơ thể Ronaldo va chạm với đối thủ chứ không phải CR7 cố ý dùng khuỷu tay để chơi xấu.
Dù thua 0-2 trước Ireland, Bồ Đào Nha vẫn sẽ có vé dự World Cup 2026 nếu có điểm trước Armenia ở lượt tới. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, hành vi bạo lực thường bị treo giò hai trận, do đó Ronaldo có nguy cơ bị treo giò ở trận mở màn World Cup vào năm sau.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.