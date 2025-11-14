Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cảnh tượng đáng sợ trong chiến thắng của tuyển Anh

  • Thứ sáu, 14/11/2025 06:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đơn vị phát sóng trận đấu giữa tuyển Anh và Serbia đã từ chối phát lại một pha bóng vì một cầu thủ Serbia dính chấn thương nghiêm trọng tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Đài truyền hình từ chối phát lại pha va chạm của Ilic.

Phút 28 trên sân Wembley, Bukayo Saka ghi bàn mở tỷ số cho Anh sau một pha phối hợp ăn ý. Nhưng đến phút 36, bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng sau khi tiền vệ Ivan Ilic của Serbia gặp chấn thương nặng.

Theo Athletic, Ilic tỏ ra rất đau đớn ở gần vùng cấm Serbia sau một pha va chạm và lập tức cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Cả trọng tài và tiền đạo Marcus Rashford của tuyển Anh đều nhanh chóng ra hiệu yêu cầu bác sĩ vào sân.

Tình huống nghiêm trọng đến mức kênh truyền hình ITV quyết định không phát lại pha va chạm. Bình luận viên Sam Matterface cho biết trên sóng trực tiếp: “Chúng tôi đã xem lại nhưng cảm thấy không phù hợp để chiếu lại tình huống đó. Đó là một chấn thương khá nặng”.

Ngay sau đó, Ilic buộc phải rời sân nhường chỗ cho Aleksandar Stankovic. Dù có thể đứng dậy và tập tễnh rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế Serbia, chấn thương vẫn được đánh giá là đáng lo ngại.

Sau trận, phía Serbia cho biết sẽ tiến hành kiểm tra kỹ chấn thương của Ilic và chưa đưa ra dự đoán về mức độ nghiêm trọng.

Ngoài Saka, Eberechi Eze là người ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Anh trước Serbia. Đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục của “Tam sư” khi đội đã sớm giành vé dự World Cup 2026 ở lượt đấu trước.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Anh Anh serbia

Đọc tiếp

Dem ac mong cua Ronaldo hinh anh

Đêm ác mộng của Ronaldo

3 giờ trước 05:32 14/11/2025

0

Tiền đạo Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực ở trận gặp Ireland rạng sáng 14/11, qua đó đối diện nguy cơ lỡ hẹn trận ra quân tại World Cup 2026.

Bo Dao Nha thua tham hinh anh

Bồ Đào Nha thua thảm

3 giờ trước 05:05 14/11/2025

0

Rạng sáng 14/11, Bồ Đào Nha lại lỡ cơ hội giành vé dự World Cup sớm khi để thua CH Ireland 0-2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý