Cảnh tượng đáng sợ trong chiến thắng của tuyển Anh

Đơn vị phát sóng trận đấu giữa tuyển Anh và Serbia đã từ chối phát lại một pha bóng vì một cầu thủ Serbia dính chấn thương nghiêm trọng tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Đài truyền hình từ chối phát lại pha va chạm của Ilic.

Phút 28 trên sân Wembley, Bukayo Saka ghi bàn mở tỷ số cho Anh sau một pha phối hợp ăn ý. Nhưng đến phút 36, bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng sau khi tiền vệ Ivan Ilic của Serbia gặp chấn thương nặng.

Theo Athletic, Ilic tỏ ra rất đau đớn ở gần vùng cấm Serbia sau một pha va chạm và lập tức cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Cả trọng tài và tiền đạo Marcus Rashford của tuyển Anh đều nhanh chóng ra hiệu yêu cầu bác sĩ vào sân.

Tình huống nghiêm trọng đến mức kênh truyền hình ITV quyết định không phát lại pha va chạm. Bình luận viên Sam Matterface cho biết trên sóng trực tiếp: “Chúng tôi đã xem lại nhưng cảm thấy không phù hợp để chiếu lại tình huống đó. Đó là một chấn thương khá nặng”.

Ngay sau đó, Ilic buộc phải rời sân nhường chỗ cho Aleksandar Stankovic. Dù có thể đứng dậy và tập tễnh rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế Serbia, chấn thương vẫn được đánh giá là đáng lo ngại.

Sau trận, phía Serbia cho biết sẽ tiến hành kiểm tra kỹ chấn thương của Ilic và chưa đưa ra dự đoán về mức độ nghiêm trọng.

Ngoài Saka, Eberechi Eze là người ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Anh trước Serbia. Đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục của “Tam sư” khi đội đã sớm giành vé dự World Cup 2026 ở lượt đấu trước.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.