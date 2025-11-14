Đêm ác mộng của Ronaldo

Tiền đạo Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực ở trận gặp Ireland rạng sáng 14/11, qua đó đối diện nguy cơ lỡ hẹn trận ra quân tại World Cup 2026.

Ronaldo dính thẻ đỏ tai hại. Ảnh: Reuters.

Ronaldo vừa trải qua một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, khi bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-2 trên sân Ireland tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Tình huống diễn ra ở phút 61, khi Ronaldo và hậu vệ Dara O'Shea tranh chấp vị trí trong vòng cấm để đón quả tạt. Trong lúc giằng co, siêu sao 39 tuổi đã vung khuỷu tay trúng đối thủ. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg (Thụy Điển) chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, ông quyết định nâng mức án phạt lên thẻ đỏ trực tiếp. Đây là lần đầu tiên trong 226 trận thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo bị đuổi khỏi sân.

Theo quy định của FIFA, thẻ đỏ vì hành vi bạo lực có thể dẫn tới án treo giò từ hai trận trở lên. Điều đáng nói là Ronaldo không thể thi hành án ở phần còn lại của vòng loại, nên lệnh cấm sẽ được chuyển sang VCK World Cup 2026.

Trong trường hợp bị treo giò từ hai trận, CR7 có nguy cơ phải lùi ngày ra sân ở kỳ World Cup tiếp theo – giải đấu được xem là mục tiêu quan trọng trong chặng cuối sự nghiệp.

Ronaldo đối diện án phạt nặng. Ảnh: Reuters.

Dù thất bại trước Ireland, Bồ Đào Nha vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Chỉ cần thắng hoặc hòa Armenia ở lượt đấu tới, họ sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2026 mà không cần tới vòng play-off. Và cũng chính vì điều này, mức độ nghiêm trọng của án phạt dành cho Ronaldo càng khiến người hâm mộ lo lắng.

Trường hợp của Ronaldo khiến nhiều người liên tưởng đến Nicolas Otamendi. Trung vệ Argentina cũng nhận thẻ đỏ ở lượt trận cuối vòng loại, dẫn đến án treo giò một trận – đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong trận ra quân của nhà đương kim vô địch thế giới tại kỳ World Cup tới.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.