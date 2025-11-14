Kịch bản điên rồ để Italy dự World Cup

Đội tuyển Italy đang đối mặt với nhiệm vụ “bất khả thi” để giành vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Italy nhọc nhằn vượt qua Moldova 2-0.

Rạng sáng 14/11, Italy hạ Moldova 2-0 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, qua đó níu giữ hy vọng mong manh giành vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, ở trận đấu sớm của bảng I, Na Uy vùi dập Estonia 4-1 trên sân nhà. Với chiến thắng trên đất Moldova, tuyển Italy thu hẹp khoảng cách với đối thủ dẫn đầu bảng Na Uy xuống còn 3 điểm.

Tuy nhiên, với chênh lệch hiệu số bàn thắng bại bất lợi, Italy (+12) còn cơ hội rất thấp để giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026 của Na Uy (+29).

"Azzurri" cần tạo ra một chiến thắng với cách biệt hủy diệt ít nhất từ 9 bàn trở lên trước Na Uy để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Đội bóng xứ thiên thanh phải thu hẹp khoảng cách hiệu số bàn thắng-bại chênh lệch lớn giữa họ và Na Uy hiện tại (lên tới 17 bàn), khi hai đội có màn tái đấu vào rạng sáng ngày 17/11 tại San Siro.

Italy buộc phải thắng Na Uy với cách biệt từ 9 bàn trở lên ở trận đối đầu trực tiếp trên, để san bằng khoảng cách điểm số, qua đó dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số. Đây là kịch bản rõ ràng rất khó xảy ra, và Italy có lẽ nên tính đến việc phải dự vòng play-off World Cup 2026 châu Âu.

Na Uy, dưới sự dẫn dắt của các ngôi sao như Haaland, Odegaard và Sorloth, đang dẫn đầu bảng với phong độ ấn tượng. Họ có chiến thắng đậm 3-0 trước Italy vào ngày 6/6, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu hạ "Azzurri" sau 25 năm. Đây là chiến thắng có thể xem như bước ngoặt lớn ở bảng I.