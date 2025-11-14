Ronaldo còn lâu mới tỉnh ngộ

Theo góc nhìn của nhà báo Hugo Vasconcelos (tờ A Bola), Cristiano Ronaldo gây họa bằng chiếc thẻ đỏ và để lại hình ảnh đáng xấu hổ trong thất bại tại Dublin.

Ronaldo được cho là để lại loạt hành động xấu hổ.

Rạng sáng 14/11, Ronaldo mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Hành động thúc cùi chỏ, ở một góc độ nào đó, có thể thông cảm với bất kỳ cầu thủ nào trong khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Nhưng với một biểu tượng 40 tuổi, người trải qua mọi áp lực, mọi sân khấu, mọi biến cố lớn nhỏ của bóng đá đỉnh cao, và hơn thế, tự đẩy cuộc đối đầu lên mức căng thẳng trước trận đấu bằng những phát biểu châm ngòi, thì cú trượt chân về mặt tâm lý này thật sự khó chấp nhận.

Và tệ hơn hết, vấn đề không chỉ nằm ở pha thúc cùi chỏ dẫn đến chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia, mà còn ở toàn bộ chuỗi hành vi sau đó. Từ ánh mắt hằn học, những cái lắc đầu đầy thách thức, đến màn vỗ tay mỉa mai hướng về khán đài khi rời sân.

Bồ Đào Nha đến Dublin với nhiệm vụ đơn giản là thắng để chắc suất đến World Cup 2026. Họ thất bại. Điều này suy cho cùng, không phải quá sốc. Selecao thực tế chưa từng thắng trận chính thức nào ở Dublin. Để thua sau chuỗi 7 trận bất bại cũng không phải quá đáng sợ. Nhưng vấn đề là nó đến trong bối cảnh nhiều dấu hiệu sa sút xuất hiện suốt hai tháng qua.

Trận thua không chỉ phơi bày điểm yếu chiến thuật hay phong độ. Nó phơi bày một sự thật đáng lo hơn. Ở đó, Bồ Đào Nha đang đánh mất bản lĩnh. Từ những trận kém sắc trong tháng 10 tại Alvalade khi chật vật vượt qua CH Ireland 1-0 rồi đánh rơi chiến thắng trước Hungary ở phút bù giờ, mọi tín hiệu đều báo động.

Nhưng HLV Roberto Martinez dường như vẫn cố nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Ông liên tục nói về "phản ứng tốt", "nhiều điểm tích cực", và khẳng định "chúng tôi chơi rất tốt" sau những màn trình diễn mà tất cả đều thấy rõ sự uể oải và thiếu lửa.

Một đội tuyển lớn có thể đá tệ. Nhưng nguy hiểm nhất là họ không nhận ra mình đang tệ.

Ronaldo vẫn được bảo vệ dù làm sai.

Thế nhưng, chi tiết gây thất vọng nhất tại Dublin không phải là những lời biện hộ của Martinez. Đó là cách Ronaldo cư xử. Mất bình tĩnh trên sân là điều ai cũng có thể mắc phải, nhưng chuỗi hành động sau đó đã vượt quá giới hạn chấp nhận.

Đó là sự phủ nhận trách nhiệm, là thái độ đẩy lỗi sang mọi phía: đối thủ, trọng tài, CĐV, ngoại trừ chính mình. Trong khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha không còn là hình ảnh của sự kiêu hãnh hay kinh nghiệm, mà biểu tượng của sự bối rối và tự ái.

Nhà báo Hugo Vasconcelos chỉ trích thẳng thừng: "Ronaldo mắc sai lầm. Điều tối thiểu anh nên làm là xin lỗi. Điều đúng đắn hơn là cảm thấy xấu hổ".

Nhưng khi HLV trưởng vẫn bảo vệ Ronaldo một cách vô điều kiện, nói những câu như "không có bạo lực", "chỉ là xui xẻo", "chỉ cố đẩy hậu vệ ra"… thì động lực để anh soi lại mình gần như bằng không.

Bồ Đào Nha thua, và họ có thể sẽ đứng dậy. Nhưng nếu vấn đề tâm lý, tinh thần trách nhiệm và sự tỉnh táo của người dẫn dắt, cả trong sân lẫn ngoài sân, không được giải quyết, thì cú ngã tại Dublin có thể chỉ là điểm khởi đầu cho nhiều vết rạn nứt tiếp theo.

"Với những gì xảy ra, Ronaldo còn lâu mới tỉnh ngộ", nhà báo Hugo Vasconcelos kết lại.