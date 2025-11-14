'Ronaldo quá ích kỷ và kiêu ngạo'

Truyền thông và giới chuyên môn châu Âu chỉ trích Cristiano Ronaldo, sau khi anh nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực ở trận gặp Ireland thuộc vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Tình huống diễn ra ở phút 61, khi Ronaldo và hậu vệ Dara O'Shea tranh chấp vị trí trong vòng cấm để đón quả tạt. Trong lúc giằng co, siêu sao 39 tuổi vung khuỷu tay trúng đối thủ. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg (Thụy Điển) chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, ông quyết định nâng mức án phạt lên thẻ đỏ trực tiếp. Đây là lần đầu tiên trong 226 trận thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo bị đuổi khỏi sân.

Sự cố này làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi về hình ảnh của siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha. Huyền thoại của bóng đá Ireland, Liam Brady, cho rằng Ronaldo dù xuất sắc và có thành tựu cá nhân vĩ đại, anh lại thiếu những phẩm chất đáng ngưỡng mộ như tinh thần đồng đội hay nhân cách.

"Cậu ấy (Ronaldo) quá kiêu ngạo và ích kỷ", Brady nói. "Đó là một cầu thủ giỏi, nhưng tôi sẽ không hào hứng mấy với việc làm đồng đội của cậu ấy".

The Independent thừa nhận tài năng thể thao của Ronaldo nhưng chỉ trích cái tôi quá lớn của anh khiến mọi thứ dễ đi sai hướng.

Tại Bồ Đào Nha, thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo tiếp tục là chủ đề gây chia rẽ. Dù tài năng và những đóng góp của anh là không thể phủ nhận, thái độ và hành vi của anh trên sân cỏ vẫn khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi. A Bola chua chát: "Thẻ đỏ vì đánh nguội, nghỉ ít nhất 3 trận, World Cup 2026 có lẽ sẽ kết thúc sớm với Ronaldo và Bồ Đào Nha".