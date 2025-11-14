Cú vung tay đắt giá của Ronaldo

Một cú vung tay ở Dublin đủ để làm nứt vỡ biểu tượng 22 năm, khi truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt siết trách nhiệm lên Ronaldo.

Cristiano Ronaldo đã đi qua hơn hai thập kỷ trong màu áo đội tuyển mà không để lại một vết nhơ lớn nào về kỷ luật. 226 trận đấu, hàng trăm khoảnh khắc rực sáng, vô số lần cứu Seleção khỏi bờ vực.

Hành động khó hiểu

Thế nhưng, chỉ một cú vung tay ở Dublin cũng đủ để chặn đứng chuỗi hoàn hảo ấy, và mở ra một cuộc đánh giá thẳng thắn hiếm thấy từ truyền thông Bồ Đào Nha. Chiếc thẻ đỏ không chỉ loại Ronaldo khỏi phần còn lại của trận đấu. Nó tạo ra một cú chấn động, phơi bày cả mặt mạnh lẫn điểm yếu trong mối quan hệ giữa anh và kỳ vọng của cả một nền bóng đá.

A Bola, vốn nổi tiếng với sự tiết chế, lại chọn cách nói không vòng vo: “Một ngày để quên”. Đó không phải là lời mô tả cho thất bại 0-2 trước Ireland. Đó là kết luận dành cho hình ảnh mà Ronaldo để lại.

Pha thúc cùi chỏ vào hậu vệ Ireland không phải hành động của một cầu thủ trẻ còn nông nổi. Nó xuất phát từ sự nóng nảy của một người từng trải, nhưng lại mắc sai lầm trong khoảnh khắc tưởng như vô hại. A Bola ngầm chỉ ra rằng Ronaldo, biểu tượng của sự kiểm soát và bản lĩnh, đánh mất chính điều làm nên hình ảnh của anh. Trong mắt tờ báo này, đó không chỉ là một tấm thẻ đỏ. Đó là một hành động phản chiếu áp lực mà Ronaldo đang gánh.

Record tiếp cận sự việc bằng một góc nhìn sâu hơn: sự phụ thuộc cảm xúc của đội tuyển vào siêu sao 40 tuổi. Bồ Đào Nha bước vào mỗi trận đấu với Ronaldo như tâm điểm. Khi anh ghi bàn, cả tập thể bay cao. Khi anh sa sút hoặc vướng vào rắc rối, tinh thần toàn đội chùng xuống.

Tờ báo Bồ Đào Nha dùng trận thua Ireland như ví dụ rõ ràng nhất cho mối liên kết ấy. Một khoảnh khắc bộc phát của Ronaldo kéo theo sự rối loạn trong cách đội tuyển phản ứng. Điều này không phải lời chỉ trích cá nhân. Nó là thực trạng vốn tồn tại từ lâu. Và chiếc thẻ đỏ chỉ khiến nó hiện lên rõ hơn. Đội tuyển không chỉ mất người, mà mất luôn trục cảm xúc.

O Jogo đưa ra cảnh báo sắc lạnh nhất: án treo giò có thể kéo dài sang World Cup 2026. Đó là chi tiết khiến chiếc thẻ đỏ vượt xa tính chất của một sai lầm thông thường. Trang này nhắc lại rằng World Cup này có thể là lần cuối Ronaldo thi đấu trên sân khấu lớn nhất thế giới. Và khả năng vắng mặt ở trận mở màn không chỉ gây thiệt hại về chuyên môn. Nó làm vỡ kỳ vọng của người hâm mộ, những người chuẩn bị tâm thế để chứng kiến chương cuối của một huyền thoại.

Báo Bồ Đào Nha gọi đây là “đòn đánh vào biểu tượng quốc gia”, hàm ý rằng hình ảnh Ronaldo không còn là bức tượng bất động. Nó đã xuất hiện vết nứt.

Chờ phản ứng của Ronaldo

Khi đặt ba góc nhìn lại với nhau, có thể thấy truyền thông Bồ Đào Nha không hề quay lưng với Ronaldo. Họ chỉ bắt đầu đối xử với anh như một cầu thủ bình thường, điều mà chính Ronaldo từng nói mình sẵn sàng chấp nhận. Nhưng với một huyền thoại sống, sự “bình thường hóa” ấy lại mang hình hài của sự khắt khe. Họ không che chắn. Họ không làm nhẹ vấn đề. Họ muốn anh phải chịu trách nhiệm tương xứng với tầm vóc mà bản thân đại diện.

Hình ảnh Ronaldo trong đội tuyển luôn đi liền với vai trò người truyền cảm hứng.

Hình ảnh Ronaldo trong đội tuyển luôn đi liền với vai trò người truyền cảm hứng. Anh không chỉ ghi bàn. Anh làm cả nước tin rằng họ luôn có cơ hội để chiến thắng. Nhưng chiếc thẻ đỏ ấy đặt ra câu hỏi: liệu Ronaldo còn đủ sức giữ vị trí dẫn dắt tinh thần đó? Không phải vì tuổi tác, mà vì sự mong manh mà khoảnh khắc bạo lực này vừa phơi bày. Một thủ lĩnh đôi khi phải thắng bằng kỷ luật, không phải bằng bản năng.

Điều đáng nói là truyền thông Bồ Đào Nha không muốn gạt Ronaldo sang bên. Họ hiểu rằng anh vẫn là nguồn cảm hứng, vẫn là tấm gương về sự kiên trì. Nhưng họ cũng hiểu rằng hình ảnh của một đội tuyển đang vươn tới World Cup không thể phụ thuộc vào một khoảnh khắc nóng nảy. Bồ Đào Nha cần Ronaldo, nhưng cần phiên bản điềm tĩnh, sáng suốt và thận trọng hơn.

Chiếc thẻ đỏ này không xóa đi sự nghiệp vĩ đại của CR7. Nó chỉ nhắc lại một điều mà thời gian luôn muốn chứng minh: ngay cả biểu tượng cũng có lúc chệch hướng. Nhưng điều làm nên huyền thoại không phải là việc họ từng vấp ngã, mà là họ đứng dậy thế nào.

Với Ronaldo, khoảnh khắc ở Dublin có thể là một cú trượt chân. Nhưng phản ứng sau đó sẽ quyết định anh khép lại hành trình đội tuyển bằng ánh hào quang hay bằng sự tiếc nuối. Truyền thông Bồ Đào Nha đã lên tiếng. Giờ là lúc Ronaldo trả lời.