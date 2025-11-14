Ronaldo có thể nhận án phạt nặng nhất

Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế: bị treo giò tới hai trận tại vòng bảng World Cup 2026.

Ronaldo có thể nhận khung hình phạt nặng nhất.

Theo Điều 14, đoạn 1, phần i của Bộ luật kỷ luật FIFA, hành động “hành hung đối thủ”, bao gồm đánh cùi chỏ, có thể bị phạt ba trận. Bồ Đào Nha chỉ còn một trận vòng loại, nghĩa là nếu bị cấm ba trận, Ronaldo sẽ phải chấp hành hai trận còn lại tại World Cup 2026. Với một đội tuyển đặt kỳ vọng vào biểu tượng 40 tuổi, đây là cú sốc thực sự.

Và cú sốc ấy bắt nguồn từ một khoảnh khắc mất kiểm soát ở Dublin. Phút 59 trận thua 0-2 trước Ireland, Ronaldo thúc cùi chỏ vào lưng trung vệ Dara O’Shea trong tình huống tranh chấp.

Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng VAR lập tức vào cuộc. Sau khi xem lại, ông đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ vài giây, trận đấu của Ronaldo kết thúc. Anh rời sân trong tiếng la ó dày đặc và nhận tràng pháo tay đầy mỉa mai từ một bộ phận CĐV chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo bị đuổi khỏi sân trong 22 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, sau 226 trận. Một cột mốc không ai mong muốn và cũng là vết xước đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế vốn được xây dựng bằng hình ảnh vững chãi, điềm tĩnh và bền bỉ.

Ronaldo đã 12 lần bị đuổi ở cấp CLB, nhưng đội tuyển luôn là nơi anh giữ được sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Giờ thì điều đó không còn nữa.

Trong khoảnh khắc rời sân, Ronaldo vẫn kịp tiến đến bắt tay HLV đội tuyển Ireland, người hôm trước mỉa mai rằng anh cố gây áp lực lên trọng tài. Một cái bắt tay lịch sự, nhưng nhìn vào ánh mắt CR7, ai cũng thấy rõ sự thất vọng. Không chỉ thất vọng vì trận thua, mà vì những hệ lụy nặng nề đang chờ phía trước.

Ronaldo có thể vắng mặt 2 trận tại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha lúc này không chỉ đối mặt nguy cơ mất người quan trọng nhất ở World Cup, mà còn chưa chắc chắn giành vé. Họ dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn Hungary hai điểm. Trận cuối trên sân nhà gặp Armenia vẫn được dự đoán dễ dàng giành 3 điểm với Bồ Đào Nha, nhưng tình thế không hề thoải mái. Trận thua Ireland khiến không khí đội tuyển bị kéo xuống. Áp lực tăng mạnh. Sự tự tin bị xói mòn.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần, là nguồn bàn thắng quan trọng của đội tuyển. Nhưng chiếc thẻ đỏ này khiến Bồ Đào Nha phải đối mặt một câu hỏi khó: họ sẽ ra sao khi CR7 không ở đó? Và liệu đội tuyển có thể giữ được sự ổn định khi người xứng đáng dẫn dắt họ lại là người gây ra cơn bão lớn nhất?

Thực tế, hành vi của Ronaldo không phải là cú đánh mạnh hay ác ý. Nhưng trong bối cảnh FIFA ngày càng siết chặt kỷ luật, hành vi ấy bị đặt vào nhóm “hành hung”, nhóm có mức phạt nặng nhất. Ronaldo hiểu điều đó. Và Bồ Đào Nha cũng hiểu điều đó. Họ không chỉ lo về trận gặp Armenia. Họ lo về cả mùa hè 2026.

Bởi nếu Ronaldo bị treo giò hai trận tại vòng bảng World Cup, Bồ Đào Nha sẽ bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh mà không có thủ lĩnh của mình trong phần lớn hành trình mở màn. Một viễn cảnh đầy rủi ro cho đội tuyển vốn đặt kỳ vọng vào một thế hệ đang chuyển giao.

Đêm ở Dublin không chỉ vẽ nên ác mộng của riêng Ronaldo. Nó là lời cảnh báo cho cả đội tuyển: World Cup không chờ đợi ai. Và nếu Bồ Đào Nha không tỉnh táo, cú vung tay của CR7 có thể trở thành khoảnh khắc xoay chuyển cả số phận của họ ở giải đấu lớn nhất thế giới.