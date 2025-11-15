Morgan tố Messi được ưu ái

Piers Morgan đứng ra bảo vệ Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao 40 tuổi bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland hôm 14/11.

Morgan cho rằng Messi có hành động tương tự Ronaldo nhưng không bị thẻ đỏ.

Trên sân Aviva, Ronaldo bị đuổi ở phút 61 sau tình huống bị Dara O’Shea kéo áo. Trong lúc phản ứng, CR7 vung tay vào đối thủ, khiến O’Shea ngã xuống và bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Ngay sau trận, Morgan phản đối trên mạng xã hội. Trên X, ông viết: “Lố bịch khi Ronaldo bị đuổi chỉ vì gạt tay khi bị kéo áo".

Không dừng lại ở đó, Morgan còn chia sẻ đoạn video Messi va chạm với một cầu thủ ở MLS, trong đó siêu sao Argentina cũng vung tay trong lúc giằng co. Morgan khẳng định: “Messi làm đúng như vậy gần đây nhưng chẳng ai xử lý".

Nhà báo người Anh còn đăng lại một video khác từ năm 2021, cho thấy O’Shea từng va chạm với Ronaldo ở vòng loại World Cup. Morgan mỉa mai: "Hóa ra O’Shea có tiền lệ cố tình khiêu khích Ronaldo rồi ngã như vận động viên bơi lội để kiếm thẻ".

Tuy nhiên, lập luận của Morgan vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng ông gán ghép Messi vào câu chuyện không liên quan. Một tài khoản bình luận: "Ronaldo bị đuổi không đồng nghĩa phải kéo Messi vào cuộc". Người khác nhấn mạnh pha bóng của Messi chỉ là tranh chấp bình thường, còn cú vung tay của Ronaldo trúng giữa lưng đối thủ.

Bên cạnh tranh cãi, Morgan và Ronaldo tiếp tục gây chú ý với cuộc trò chuyện mới, trong đó CR7 xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.