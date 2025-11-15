Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Morgan tố Messi được ưu ái

  • Thứ bảy, 15/11/2025 06:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Piers Morgan đứng ra bảo vệ Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao 40 tuổi bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland hôm 14/11.

Morgan cho rằng Messi có hành động tương tự Ronaldo nhưng không bị thẻ đỏ.

Trên sân Aviva, Ronaldo bị đuổi ở phút 61 sau tình huống bị Dara O’Shea kéo áo. Trong lúc phản ứng, CR7 vung tay vào đối thủ, khiến O’Shea ngã xuống và bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Ngay sau trận, Morgan phản đối trên mạng xã hội. Trên X, ông viết: “Lố bịch khi Ronaldo bị đuổi chỉ vì gạt tay khi bị kéo áo".

Không dừng lại ở đó, Morgan còn chia sẻ đoạn video Messi va chạm với một cầu thủ ở MLS, trong đó siêu sao Argentina cũng vung tay trong lúc giằng co. Morgan khẳng định: “Messi làm đúng như vậy gần đây nhưng chẳng ai xử lý".

Nhà báo người Anh còn đăng lại một video khác từ năm 2021, cho thấy O’Shea từng va chạm với Ronaldo ở vòng loại World Cup. Morgan mỉa mai: "Hóa ra O’Shea có tiền lệ cố tình khiêu khích Ronaldo rồi ngã như vận động viên bơi lội để kiếm thẻ".

Tuy nhiên, lập luận của Morgan vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng ông gán ghép Messi vào câu chuyện không liên quan. Một tài khoản bình luận: "Ronaldo bị đuổi không đồng nghĩa phải kéo Messi vào cuộc". Người khác nhấn mạnh pha bóng của Messi chỉ là tranh chấp bình thường, còn cú vung tay của Ronaldo trúng giữa lưng đối thủ.

Bên cạnh tranh cãi, Morgan và Ronaldo tiếp tục gây chú ý với cuộc trò chuyện mới, trong đó CR7 xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo đã thua

Ở tuổi 40, CR7 không còn cho thấy sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh, mà lại để lộ những phản ứng trẻ con khiến cả Bồ Đào Nha phải lo lắng.

8 giờ trước

Ronaldo còn lâu mới tỉnh ngộ

Theo góc nhìn của nhà báo Hugo Vasconcelos (tờ A Bola), Cristiano Ronaldo gây họa bằng chiếc thẻ đỏ và để lại hình ảnh đáng xấu hổ trong thất bại tại Dublin.

13 giờ trước

Ronaldo có thể nhận án phạt nặng nhất

Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế: bị treo giò tới hai trận tại vòng bảng World Cup 2026.

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Morgan bảo vệ Ronaldo Cristiano Ronaldo Morgan Messi Ronaldo

