Thời điểm Ronaldo nhận án phạt của FIFA

  • Thứ bảy, 15/11/2025 07:04 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Cristiano Ronaldo đối diện án treo giò tại vòng chung kết World Cup 2026 sau tấm thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua 0-2 trước Ireland tại vòng loại hôm 14/11.

Ronaldo đối diện án treo giò. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ FIFA, vụ việc sẽ phải chờ khoảng ba tuần để Ủy ban Kỷ luật xem xét chi tiết tình huống, lấy lời khai, xem lại hình ảnh và đưa ra mức phạt.

Theo Điều 14, đoạn 1, mục (i) của Bộ luật Kỷ luật FIFA, hành vi “hành hung đối thủ”, bao gồm đánh cùi chỏ, có thể bị phạt ba trận. Bồ Đào Nha chỉ còn một trận vòng loại, đồng nghĩa với việc nếu bị cấm ba trận, Ronaldo sẽ phải chấp hành hai trận còn lại tại World Cup 2026. Với một đội tuyển đặt nhiều kỳ vọng vào biểu tượng đã 40 tuổi, đây sẽ là cú sốc thực sự.

Trong phát biểu mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định tôn trọng quy trình của FIFA và sẽ hợp tác đầy đủ để Ronaldo được xét xử công bằng. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ mong muốn mức án không vượt quá 1-2 trận để tránh ảnh hưởng lớn đến hành trình của đội tại giải đấu.

Tình thế của Ronaldo đặc biệt nhạy cảm vì anh đang hướng đến kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Đó là cơ hội để CR7 tiếp tục khẳng định vị thế “huyền thoại sống” của bóng đá thế giới. Nếu bị treo giò nhiều trận, Bồ Đào Nha sẽ phải tính toán phương án thay thế trên hàng công.

Một số chuyên gia nhận định rằng với tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Ronaldo, FIFA có thể đưa ra án phạt mang tính “cảnh cáo” hơn là quá nặng. Tuy nhiên, quy định của FIFA đối với các hành vi bạo lực trên sân luôn rất nghiêm khắc và hầu như không có ngoại lệ.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo FIFA Ronaldo world cup 2026 fifa

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

Cu soc voi Mbappe hinh anh

Cú sốc với Mbappe

1 giờ trước 06:24 15/11/2025

0

Kylian Mbappe phải rời trại tập trung tuyển Pháp sớm vì chấn thương mắt cá, tạo nên nỗi lo lớn cho Real Madrid trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Dau cham het cho Onana hinh anh

Dấu chấm hết cho Onana

1 giờ trước 06:23 15/11/2025

0

MU quyết định bán Andre Onana vào cuối mùa giải, sau khi cầu thủ này hết hợp đồng thi đấu theo dạng cho mượn tại Trabzonspor.

Oscar nguy co giai nghe hinh anh

Oscar nguy cơ giải nghệ

1 giờ trước 06:33 15/11/2025

0

Tiền vệ người Brazil Oscar đối mặt nguy cơ giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi nhập viện vì vấn đề tim mạch.

