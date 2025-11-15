Thời điểm Ronaldo nhận án phạt của FIFA

Cristiano Ronaldo đối diện án treo giò tại vòng chung kết World Cup 2026 sau tấm thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua 0-2 trước Ireland tại vòng loại hôm 14/11.

Ronaldo đối diện án treo giò. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ FIFA, vụ việc sẽ phải chờ khoảng ba tuần để Ủy ban Kỷ luật xem xét chi tiết tình huống, lấy lời khai, xem lại hình ảnh và đưa ra mức phạt.

Theo Điều 14, đoạn 1, mục (i) của Bộ luật Kỷ luật FIFA, hành vi “hành hung đối thủ”, bao gồm đánh cùi chỏ, có thể bị phạt ba trận. Bồ Đào Nha chỉ còn một trận vòng loại, đồng nghĩa với việc nếu bị cấm ba trận, Ronaldo sẽ phải chấp hành hai trận còn lại tại World Cup 2026. Với một đội tuyển đặt nhiều kỳ vọng vào biểu tượng đã 40 tuổi, đây sẽ là cú sốc thực sự.

Trong phát biểu mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định tôn trọng quy trình của FIFA và sẽ hợp tác đầy đủ để Ronaldo được xét xử công bằng. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ mong muốn mức án không vượt quá 1-2 trận để tránh ảnh hưởng lớn đến hành trình của đội tại giải đấu.

Tình thế của Ronaldo đặc biệt nhạy cảm vì anh đang hướng đến kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Đó là cơ hội để CR7 tiếp tục khẳng định vị thế “huyền thoại sống” của bóng đá thế giới. Nếu bị treo giò nhiều trận, Bồ Đào Nha sẽ phải tính toán phương án thay thế trên hàng công.

Một số chuyên gia nhận định rằng với tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Ronaldo, FIFA có thể đưa ra án phạt mang tính “cảnh cáo” hơn là quá nặng. Tuy nhiên, quy định của FIFA đối với các hành vi bạo lực trên sân luôn rất nghiêm khắc và hầu như không có ngoại lệ.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.