Cú sốc với Mbappe

Kylian Mbappe phải rời trại tập trung tuyển Pháp sớm vì chấn thương mắt cá, tạo nên nỗi lo lớn cho Real Madrid trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Mbappe dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Hôm 14/11, Mbappe trở lại Madrid để tiến hành kiểm tra bổ sung sau khi bị đau ở mắt cá chân phải. Đây cũng là vị trí chấn thương từng khiến anh phải ngồi ngoài trong trận hòa với Iceland hồi tháng 10. Chỉ một ngày trước đó, Mbappe vừa tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong chiến thắng 4-0 của "Les Bleus" trước Ukraine tại vòng loại World Cup 2026.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mbappe đang gặp tình trạng viêm mắt cá dai dẳng. Dù không nghiêm trọng, chấn thương này buộc anh phải vắng mặt ở trận đấu thứ hai trong đợt tập trung lần này, gặp Azerbaijan.

El Desmarque cho biết các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu tổn thương nặng, và Real Madrid kỳ vọng Mbappe kịp góp mặt trong trận đấu đầu tiên sau loạt trận FIFA Days, làm khách trên sân Elche tại La Liga vào ngày 23/11.

Không chỉ Mbappe, đội tuyển Pháp còn mất thêm hai cái tên khác trong cùng ngày. Eduardo Camavinga – đồng đội của Mbappe tại cả tuyển quốc gia lẫn Real Madrid – cũng được cho phép trở về CLB sau khi dính chấn thương gân kheo. Còn Manu Kone cũng rời trại tập trung do đã nhận đủ số thẻ và bị treo giò.

Sau đợt tập trung này, Real Madrid bước vào chuỗi trận căng thẳng với 5 trận chỉ trong vòng hai tuần, trong đó đáng chú ý nhất là chuyến làm khách trước Manchester City tại Champions League vào ngày 10/12.

