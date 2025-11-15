Bàn thắng lịch sử của Messi

Rạng sáng 15/11, Lionel Messi ghi bàn và kiến tạo trong trận giao hữu thắng 2-0 của Argentina trước chủ nhà Angola.

Phút 82, Lionel Messi nhận đường chuyền của Lautaro Martinez, trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc xa, đánh bại thủ môn đội chủ nhà. "El Pulga" đã ghi hơn 800 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng đây là lần đầu tiên, anh xé lưới đối thủ tại châu Phi.

Siêu sao người Argentina có tổng cộng 895 pha lập công, đi kèm với đó là 401 đường kiến tạo. Thủ quân tuyển Argentina sắp chạm cột mốc khó tin, đó là góp công vào 1.300 bàn thắng.

Messi chụp hình và ký tặng cho Tổng thống Angola, Joao Lourenco trước trận.

Trên sân 11/11, Angola có màn trình diễn đầy nỗ lực và gây không ít khó khăn cho nhà vô địch World Cup 2022. Đại diện xếp hạng 89 FIFA nhập cuộc đầy hứng khởi và suýt tạo bất ngờ khi Chico Banza băng xuống đối mặt Geronimo Rulli. Tuy nhiên, thủ thành Argentina kịp thời phản xạ để cứu thua. Phút 19, Lionel Messi tưởng chừng mở tỷ số sau pha dứt điểm từ rìa vùng cấm nhưng Hugo Marques đã đổ người cản phá xuất sắc.

Những phút sau đó, Angola thi đấu kỷ luật và pressing mạnh mẽ, khiến Argentina gặp nhiều bế tắc. Messi một lần nữa bỏ lỡ cơ hội khi sút chệch cột trong tư thế thuận lợi. Khi hiệp một trôi về cuối, tưởng như trận đấu sẽ bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng thì sang đầu hiệp hai, đẳng cấp của đội khách lên tiếng. Phút 43, Messi chọc khe tinh tế cho Lautaro Martinez, và tiền đạo đang khoác áo Inter Milan đã tung cú sút chìm giữa hai chân thủ môn Marques, mở tỷ số cho "Albiceleste".

Bị dẫn bàn nhưng Angola vẫn không xuống tinh thần. Họ thậm chí tiến gần bàn gỡ hòa khi Zito Luvumbo thoát xuống dứt điểm chệch cột trong sự tiếc nuối của khán giả Luanda. Tuy nhiên, Argentina vẫn biết cách kết thúc trận đấu đúng lúc. Phút 82, Messi tận dụng sai lầm hàng thủ chủ nhà để ấn định chiến thắng 2-0, đồng thời nâng thành tích ghi bàn của anh lên con số 20 chỉ trong 8 trận gần nhất cho cả CLB lẫn đội tuyển.