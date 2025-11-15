Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kịch bản điên rồ khiến Đức mất vé World Cup

  • Thứ bảy, 15/11/2025 05:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 15/11, tiền đạo đang khoác áo Newcastle, Nick Woltemade ghi 2 bàn giúp Đức đánh bại Luxembourg 2-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Woltemade giúp Đức giành 3 điểm quan trọng.

3 điểm trên sân vận động quốc gia Luxembourg giúp tuyển Đức giữ vị trí dẫn đầu bảng A trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Slovakia. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 17/11, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ có trận "chung kết" với Slovakia trên sân nhà.

Đức cần một trận hòa trở lên để có vé đến thẳng World Cup 2026. Sẽ là thảm họa nếu "Diemannschaft" thua trên sân nhà, sau đó tiếp tục thất bại ở vòng play-off để rồi không thể dự giải đấu vào năm sau, bởi họ đã liên tiếp góp mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới từ năm 1954 đến nay.

Phút 49 trận đấu trên sân Luxembourg, Leroy Sane đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang vừa tầm để Nick Woltemade băng vào tạo điểm cắt, đưa tuyển Đức vượt lên dẫn trước sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một.

Đến phút 69, Woltemade tiếp tục ghi dấu ấn với pha chạy chỗ thông minh để đón đường chọc khe của Ridle Baku, trước khi sút chéo góc hiểm hóc, ấn định chiến thắng cho "Die Mannschaft".

Tiền đạo sinh năm 2002 ghi cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp cho tuyển Đức. Đây cũng là pha lập công thứ 3 của anh chỉ trong 2 lần ra sân gần nhất ở cấp quốc tế.

Duc dau Luxembourg anh 1

Cục diện bảng A vòng loại khu vực châu Âu. Đức không được phép mắc sai lầm ở lượt cuối.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Hai ngôi sao Bồ Đào Nha đối đầu CĐV sau trận thua sốc

Thất bại 0-2 trước Ireland không chỉ khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội chốt vé World Cup 2026, mà còn làm bùng nổ căng thẳng khi Ruben Dias và Bernardo Silva đối đầu gay gắt với nhóm CĐV nhà ngay trên sân Aviva.

8 giờ trước

Duy Anh

Đức đấu Luxembourg Đức World Cup Woltemade

    Đọc tiếp

    Thoi diem Ronaldo nhan an phat cua FIFA hinh anh

    Thời điểm Ronaldo nhận án phạt của FIFA

    36 phút trước 07:04 15/11/2025

    0

    Cristiano Ronaldo đối diện án treo giò tại vòng chung kết World Cup 2026 sau tấm thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua 0-2 trước Ireland tại vòng loại hôm 14/11.

    Oscar nguy co giai nghe hinh anh

    Oscar nguy cơ giải nghệ

    1 giờ trước 06:33 15/11/2025

    0

    Tiền vệ người Brazil Oscar đối mặt nguy cơ giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi nhập viện vì vấn đề tim mạch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý