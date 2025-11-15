Hai ngôi sao Bồ Đào Nha đối đầu CĐV sau trận thua sốc

Thất bại 0-2 trước Ireland không chỉ khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội chốt vé World Cup 2026, mà còn làm bùng nổ căng thẳng khi Ruben Dias và Bernardo Silva đối đầu gay gắt với nhóm CĐV nhà ngay trên sân Aviva.

Ruben Dias (trái) trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland.

Bồ Đào Nha trải qua đêm hỗn loạn tại Dublin ở vòng loại World Cup 2026. Thất bại 0-2 trước Cộng hòa Ireland khiến đội bóng của Roberto Martinez chưa thể giành vé dự tới Bắc Mỹ. Nhưng điều khiến buổi tối trở nên tồi tệ hơn chính là khoảnh khắc xung đột giữa Ruben Dias, Bernardo Silva và một nhóm CĐV nhà trên khán đài Aviva.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các tuyển thủ Bồ Đào Nha tiến về phía CĐV để cảm ơn. Tuy nhiên, sự thất vọng trên khán đài lập tức biến thành những tiếng la ó. Dias ban đầu vỗ tay đáp lại, nhưng ngay sau đó nổi giận vì điều gì đó từ phía khán giả. Anh dừng bước và tỏ thái độ căng thẳng.

Bernardo Silva cũng bị cuốn vào vụ việc. Joao Felix cố gắng giữ anh lại, nhưng tiền vệ của Man City gạt đồng đội sang một bên rồi tiến thẳng về phía nhóm CĐV đang phản đối. Anh chỉ tay vào mắt rồi hướng về phía họ, như muốn nhắn rằng anh đã ghi nhận những người công kích đội tuyển. Silva sau đó lao đến sát khu vực khán đài, vung tay thể hiện sự bức xúc trước khi được đồng đội kéo về.

Sự cố phản ánh một đêm đầy áp lực của Bồ Đào Nha. Họ là đương kim vô địch Nations League, nhưng lại bị loại ở tứ kết World Cup 2022 và Euro 2024. Giờ đây, họ bất ngờ vấp ngã trước một Ireland đang trong quá trình tái thiết.

Tâm điểm của trận đấu vẫn là chiếc thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo. Siêu sao 40 tuổi bị truất quyền thi đấu sau pha vung tay vào Dara O’Shea. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo rời trại đội tuyển ngay trong đêm và trở về Saudi Arabia. Anh bị treo giò trận gặp Armenia nên không còn nghĩa vụ thi đấu, nhưng việc rời đi lập tức tạo ra nhiều tranh luận.

HLV Heimir Hallgrímsson của Ireland tiết lộ Ronaldo bước đến và nói rằng ông đang gây sức ép lên trọng tài. Trong khi đó, HLV Roberto Martinez lại bảo vệ học trò. Ông cho rằng chiếc thẻ đỏ quá nặng và hành động của Ronaldo trông “tệ hơn thực tế” vì góc quay.

Trận thua này không chỉ khiến Bồ Đào Nha chậm lại trong cuộc đua World Cup mà còn đẩy nội bộ vào cảnh căng thẳng chưa từng có. Martinez phải giải quyết nhiều vấn đề hơn là một trận đấu thất vọng.