Hồi kết của Ronaldo

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn chạy không ngừng cho giấc mơ World Cup.

Nhưng chiếc thẻ đỏ trước Ireland và dấu hiệu của thời gian đang đặt ra câu hỏi lớn: liệu đây có phải là sứ mệnh cuối cùng của một huyền thoại?

Thực tế về Ronaldo

Cristiano Ronaldo sống cả sự nghiệp trong cuộc chiến chống lại thời gian. Anh phá mọi giới hạn mà bóng đá từng hiểu, kéo dài đỉnh cao theo cách mà chỉ những kẻ ám ảnh vĩ cuồng mới làm được. Nhưng ở tuổi 40, mọi tín hiệu đều cho thấy Ronaldo đang bước vào chiến dịch cuối cùng. Và World Cup 2026 có lẽ là sân khấu lớn cuối cùng trước khi tấm rèm sự nghiệp khép lại.

Ronaldo vẫn cạnh tranh. Vẫn ghi bàn. Vẫn sở hữu cơ thể mà nhiều cầu thủ 25 tuổi phải ghen tị. Nhưng chính anh cũng thừa nhận: thời điểm chia tay không còn xa. Ronaldo vẫn đùa rằng mình sẽ giải nghệ trong 10 năm nữa, nhưng vài tuần gần đây, anh nói về tương lai với một sự thực tế hiếm thấy. Ronaldo hiểu cơ thể mình đang đến những giới hạn cuối cùng. Và anh biết rõ: mùa hè tại Mỹ - Mexico - Canada là cơ hội cuối để giành chiếc cúp duy nhất còn thiếu.

Ronaldo ám ảnh với mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp. Anh vẫn đều đặn tiến gần con số ấy. Nhưng đích đến cuối cùng của đời cầu thủ không nằm ở thống kê, mà ở chiếc cúp World Cup, danh hiệu đã lẩn tránh anh trong hơn hai thập kỷ. EURO 2016 đem lại vinh quang, nhưng World Cup mới là ngai vàng Ronaldo luôn hướng tới. Và anh hiểu rằng nếu không chinh phục năm 2026, cánh cửa sẽ đóng lại vĩnh viễn.

Thế nhưng, hành trình ấy vừa trở nên khó khăn hơn sau chiếc thẻ đỏ trước Ireland. Một pha thúc cùi chỏ không cần thiết. Một tấm thẻ đỏ không đáng để mang về. Và một nguy cơ treo giò có thể khiến anh bỏ lỡ trận mở màn World Cup.

Hình ảnh Ronaldo gục đầu rời sân ở tuổi 40 không chỉ gây tiếc nuối. Nó báo hiệu rằng ngay cả những huyền thoại cũng có lúc mất tự kiểm soát. Và thời gian không ưu ái ai, kể cả Ronaldo.

Nhưng điều quan trọng hơn là bức tranh lớn. Ronaldo không còn né tránh việc chấp nhận tuổi tác. Một tháng trước, anh nói thẳng rằng World Cup 2030, dù tổ chức một phần ở Bồ Đào Nha, là điều quá xa vời. Ở tuổi 41, Ronaldo không tin mình còn đủ để cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Đó không chỉ là sự tỉnh táo. Đó là sự chấp nhận hiếm khi thấy ở một cầu thủ luôn coi mình bất khả chiến bại.

Sự mệnh cuối cùng

World Cup 2026 vì thế trở thành sứ mệnh cuối cùng. Quãng đường gần 25 năm của Ronaldo chỉ còn thiếu một mảnh ghép để trở nên hoàn hảo. Ronaldo vô địch mọi thứ ở cấp CLB. Anh có năm Quả bóng vàng, phá vỡ mọi cột mốc ghi bàn. Nhưng Ronaldo vẫn luôn ưu tiên đội tuyển quốc gia. Và chính anh cũng thừa nhận rằng những kỳ World Cup trước chưa bao giờ đem lại cảm giác trọn vẹn. Ronaldo từng đến gần vinh quang, nhưng chưa một lần đủ gần để chạm vào nó.

Về thể chất, Ronaldo khẳng định anh vẫn ổn. Anh tiếp tục tập luyện với cường độ cao, vẫn có thể ghi bàn cho đội tuyển, giữ khát khao như ngày đầu. “Cơ thể tôi vẫn tốt. Tôi ghi bàn và giúp đội”, Ronaldo nói.

Tuy nhiên, sự thật là tuổi tác không chỉ nằm ở cơ bắp. Nó nằm ở những khoảnh khắc thiếu bình tĩnh như trước Ireland. Nằm ở sự chậm lại trong tốc độ xử lý. Nằm ở cảm giác rằng Ronaldo không còn là người có thể xoay chuyển cả trận đấu.

Điều này không có nghĩa Ronaldo không còn giá trị. Ngược lại, anh vẫn có thể là nhân tố quyết định ở thời điểm nhất định. Nhưng Ronaldo phải chấp nhận mình không còn là trung tâm tuyệt đối. Bồ Đào Nha tiến vào năm 2026 với thế hệ trẻ tài năng, mạnh mẽ và ít phụ thuộc hơn vào anh. Sự chuyển giao ấy là điều bình thường. Và Ronaldo phải học cách đứng cạnh họ, không phải đứng trước họ.

Sứ mệnh cuối cùng của Ronaldo không chỉ là giành World Cup. Nó còn là kết thúc một sự nghiệp vĩ đại bằng sự thanh thản. Không tiếc nuối. Không cố níu đọc ánh hào quang xưa. Không biến mình thành biểu tượng cũ kỹ trong tập thể mới. Ronaldo luôn chiến đấu để trở thành người đặc biệt. Và để đặc biệt đến cuối cùng, anh phải biết dừng lại đúng thời điểm.

World Cup 2026 đang đến gần. Ronaldo vẫn còn cơ hội. Nhưng cơ hội ấy sẽ là cuối cùng. Anh hiểu điều đó. Chúng ta cũng hiểu điều đó. Đây không chỉ là một hành trình bóng đá. Đây là hồi kết của một huyền thoại. Một khoảnh khắc mà mọi cú sút, mọi bước chạy, mọi quyết định đều mang giá trị của lần cuối.

Sứ mệnh cuối cùng đang chờ Ronaldo. Và đó sẽ là câu chuyện lớn của bóng đá thế giới trong năm tới.