Cuộc trò chuyện thú vị của con trai Duy Mạnh với Xuân Son

  • Thứ bảy, 15/11/2025 09:31 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Trên tài khoản Tiktok cá nhân, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ đoạn video về cuộc trò chuyện đáng yêu giữa con trai anh – bé Duy Minh (bé Ú) và tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Trong video, Xuân Son chủ động hỏi tên bé Ú bằng tiếng Anh. Ngay lập tức, cậu bé tự tin trả lời bằng tiếng Anh tròn vành rõ chữ, khiến tiền đạo của tuyển Việt Nam bật cười thích thú. Xuân Son còn dí dỏm dành lời khen: "Đẹp trai quá", khiến bé Ú cười tít mắt và mạnh dạn hơn trong cuộc trò chuyện.

Dưới sự gợi ý của bố, bé Ú gửi lời chúc tới "chú Xuân Son" sẽ ghi thật nhiều bàn thắng. Tiền đạo đang khoác áo Nam Định cũng hào hứng đáp lại, hứa sẽ cố gắng lập công trong những trận đấu tới. Khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực ấy nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều cổ động viên thích thú.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau hơn 10 tháng phục hồi chấn thương dây chằng. Chia sẻ với truyền thông trước đó, Duy Mạnh dành nhiều lời khen cho người đồng đội. Với Duy Mạnh, Xuân Son là một cầu thủ chuyên nghiệp, giàu khát khao và luôn nỗ lực để trở lại mạnh mẽ. Những nhận định này cũng giống lời nhận xét của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng khi xem Xuân Son như tấm gương về thái độ và tinh thần thi đấu.

Hôm nay (15/11), tuyển Việt Nam lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau 4 lượt trận, đội đứng nhì bảng F với 9 điểm, trong khi chủ nhà Lào chính thức bị loại khi chỉ có 3 điểm. Trận đấu ngày 19/11 là cơ hội để Xuân Son và đồng đội tiếp tục duy trì phong độ, đồng thời đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Duy Mạnh mang theo Ký ức Thường Châu lên tuyển

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh xuất hiện với đôi giày đặc biệt, gợi nhớ tới chức Á quân U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc.

15 giờ trước

Mai Hoa

Xuân Son Nguyễn Xuân Son Đỗ Duy Mạnh TikTok Xuân Son Duy Mạnh tuyển Việt Nam

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

