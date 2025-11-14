Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Duy Mạnh mang theo Ký ức Thường Châu lên tuyển

  • Thứ sáu, 14/11/2025 18:40 (GMT+7)
Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh xuất hiện với đôi giày đặc biệt, gợi nhớ tới chức Á quân U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc.

thuong chau anh 1

Cận cảnh đôi giày đặc biệt của Duy Mạnh.

Chiều 14/11, trung vệ Đỗ Duy Mạnh xuất hiện trên sân tập của tuyển Việt Nam với một đôi giày đặc biệt. Chiếc giày bên phải là hình ảnh gia đình nhỏ 4 người của anh. Chiếc giày bên trái được in đội hình U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018.

Nói về đôi giày đặc biệt của mình, Duy Mạnh chia sẻ: “Đôi giày này giống bao đôi giày thi đấu khác. Nhưng nó đặc biệt vì một bên là hình ảnh gia đình của tôi, một bên là kỷ niệm Thường Châu tuyết trắng. Ngôi Á quân U23 châu Á 2018 là một kỷ niệm đặc biệt khi còn là một cầu thủ trẻ. Tôi mang nó để nhắc nhở mình cố gắng mỗi ngày vì màu cờ sắc áo”.

Ở trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam để thua 1-2 trước U23 Uzbekistan và về đích với ngôi Á quân. Đó là thành tích lớn nhất của lứa U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục, cũng là chiếc HCB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở giải đấu này.

Hiện tại, những cầu thủ từng làm nên chiến tích lịch sử năm ấy như Duy Mạnh, Quang Hải, Tiến Dũng vẫn đang làm trụ cột của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trong đó, Duy Mạnh hiện là đội trưởng, còn Quang Hải giữ vai trò đội phó. Tuyển Việt Nam đang đóng quân tại Phú Thọ, chuẩn bị cho trận đấu với Lào vào ngày 11/9.

Cận cảnh đôi giày mang ký ức Thường Châu của Duy Mạnh Trung vệ Đỗ Duy Mạnh ra sân tập với đôi giày gợi nhớ về chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Duy Mạnh: 'Xuân Son là cầu thủ đặc biệt’

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đánh giá cao tinh thần và khát khao trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, xem anh là nguồn cảm hứng lớn cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Lào.

