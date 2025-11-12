Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đổi lịch trận Lào gặp Việt Nam

  • Thứ tư, 12/11/2025 13:32 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trận đấu giữa Lào với Việt Nam ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 sẽ dược lùi lại một ngày so với lịch thi đấu ban đầu.

Lịch thi đấu được AFC cập nhật.

Theo thông báo mới nhất từ AFC, trận đấu giữa tuyển Lào và tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ được dời sang 19h ngày 19/11, muộn hơn một ngày so với lịch thi đấu ban đầu (18/11). Theo nhiều thông tin, phía Lào là bên chủ động đề xuất đổi lịch, với lý do liên quan đến công tác tổ chức và di chuyển của đội bóng chủ nhà. Đề xuất này đã được AFC xem xét và chấp thuận, đồng thời thông báo chính thức đến VFF.

Để chuẩn bị cho trận đấu, tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì quá trình chuẩn bị tại Phú Thọ. Đội quân của HLV Kim Sang-sik hội quân từ ngày 10/11, và đủ quân số sau khi vòng 11 V.League 2025/26 kết thúc.

Lần hội quân này, tuyển Việt Nam chào sự trở lại của tiền đạo Xuân Son, người đã vắng mặt hơn 10 tháng do chấn thương dây chằng. Ở chiều ngược lại, thủ môn Đặng Văn Lâm dính chấn thương ngay trong buổi tập đầu tiên.

Do thời gian chuẩn bị ngắn và kế hoạch đã ổn định, ban huấn luyện quyết định không gọi bổ sung thêm cầu thủ nào. Tại bảng F, hiện tại tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 9 điểm sau 4 lượt trận.

Trong khi đó, tuyển Lào cũng đã bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại. HLV Ha Hyeok-jun tiết lộ với Tri Thức - Znews, đội sẽ sử dụng đội hình U22 để đối đầu Việt Nam. Lý do được ông đưa ra là Lào không còn cơ hội đi tiếp nên muốn tạo điều kiện cho lứa trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng đến SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan.

Kiều Oanh

