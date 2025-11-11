Văn Lâm chấn thương trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam

Chiều 11/11, thủ môn Đặng Văn Lâm dừng tập sớm vì gặp vấn đề ở vùng đùi sau trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam nhận tin xấu từ Văn Lâm.

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận gặp Lào vào ngày 19/11. Trong buổi tập này, thủ môn Văn Lâm gặp vấn đề ở vùng đùi sau và phải tạm dừng tập luyện. Sự cố xảy ra khi đội chuyển từ phần khởi động sang các nội dung phối hợp có cường độ cao hơn.

Văn Lâm là lựa chọn thường xuyên trong khung gỗ đội tuyển thời gian qua. Việc anh chấn thương ngay ở buổi tập đầu khiến ban huấn luyện và đội ngũ y tế phải theo dõi sát sao. Đánh giá ban đầu cho thấy đây có khả năng là chấn thương cơ, chưa xác định ảnh hưởng tới khớp. Đội tuyển cần thêm kết quả kiểm tra để xác định mức độ cụ thể.

Trong thời gian Văn Lâm tạm nghỉ, các thủ môn còn lại tiếp tục tập cùng HLV chuyên trách. Những bài tập phản xạ và kiểm soát khu vực cấm địa được duy trì để đảm bảo cường độ vận động ổn định. Nếu Văn Lâm không thể thi đấu, đội tuyển sẽ xem xét phương án xoay vòng nhân sự ở vị trí thủ môn.

Đợt hội quân này quy tụ nhiều cầu thủ vừa hoàn thành vòng đấu gần nhất tại V-League, nên trạng thái thể lực giữa các vị trí có sự khác biệt. Ban huấn luyện điều chỉnh giáo án tập luyện theo hướng tăng dần cường độ, hạn chế nguy cơ chấn thương tái phát.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập tại Việt Trì trong khoảng một tuần trước khi di chuyển sang Lào. Khả năng ra sân của Văn Lâm sẽ được xác định dựa trên tiến độ hồi phục và kết quả đánh giá từ đội ngũ y tế trong các buổi tập tiếp theo.